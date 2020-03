Pimec preveu pèrdues de 10.000 milions en ingressos si la crisi del coronavirus s'allarga tres mesos

Una de cada cinc petites i mitjanes empreses i autònoms ha patit un augment de costos a causa del coronavirus, segons un informe presentat per la patronal Pimec. L'estudi quantifica en 10.000 milions d'euros la previsió de pèrdues d'ingressos per a petites i mitjanes empreses i autònoms a Catalunya si la crisi del coronavirus s'allarga tres mesos. A més, assegura que un 28% de les pimes i autònoms està experimentant un escanyament en l'aprovisionament de materials i components, sobretot dels procedents d'altres països, mentre que un 23% manifesta tenir "perill de ruptura d'estocs", és a dir, que es quedi sense productes per abastir els consumidors. Tot i l'alarma social generada per la campanya de prevenció, l'informe també mostra que les baixes laborals només han augmentat en un 6% d'aquestes empreses.



Com a mesura de precaució, però, un 22% han previst incrementar les mesures de teletreball. On sí que s'ha notat la campanya de prevenció pel coronavirus és en els viatges de feina: un 43% s'han anul·lat, així com un 39% de les visites de clients o proveïdors. Les xifres recollides per la Pimec asseguren que les empreses coneixen el protocol bàsic recomanat per les autoritats i manifesta seguir-lo, tot i que, en general, cap de les empreses està aplicant mesures específiques de més.

Entre l'1 de febrer i el 10 de març, el Covid-19 ha provocat un impacte per a les pimes d'entre 2.800 milions i 4.000 milions d'euros. Els sectors més afectats són els de l'hostaleria i la restauració, juntament amb l'industrial, sobretot en termes d'aprovisionament. Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta de Pimec, elaborada entre el 5 i el 10 de març entre pimes i autònoms, amb una mostra de 1.100 respostes.

Tot i que l'informe mostra una afectació lleu en el teixit de les petites i mitjanes empreses, les pimes i els autònoms es mostren més alarmats pel que vindrà: un 66,2% preveuen que els pròxims mesos s'intensificarà l'impacte sobre la seva activitat, sobretot pel que fa a les vendes o l'anul·lació de reserves. També esperen una reducció de l'aprovisionament de materials i components i un augment de baixes laborals.



El president de Pimec, Josep González, ha aprofitat l'ocasió per demanar "comprensió, flexibilitat i agilitat" a l'hora de posar en marxa expedients de regulació d'ocupació (ERO) en cas que sigui "aconsellable". Ja es va pronunciar en aquesta línia la patronal Foment, qui va demanar retallar impostos i facilitar acomiadaments per respondre a la crisi del coronavirus.



Seat amenaça amb un ERTE pel coronavirus

La mateixa actitud està tenint Seat, que ja està començant a moure els "primers contactes" amb els representants sindicals per contemplar mesures urgents en cas que el brot de coronavirus obligui a aturar la producció de Martorell (Baix Llobregat), segons ha publicat La Vanguardia. Una d'aquestes mesures és aplicar un expedient de regulació de treball temporal (ERTE) "si una falta de subministrament obligués l'empresa a aturar la producció durant diversos dies i les mesures de flexibilitat del conveni col·lectiu no fossin suficients", segons fonts de l'empresa a Europa Press.

Un ERTE consisteix en la suspensió temporal de contractes de treball amb autorització de l'Estat. En cas que s'apliqués, els treballadors seguirien estant vinculats a l'automobilística, però ni treballarien ni cobrarien per part de l'empresa.



Tot i això, les mateixes fonts han precisat que "avui dia, la planta de Martorell treballa amb absoluta normalitat", si bé estan monitorant la situació per prevenir futurs escenaris i prendre decisions en funció de la gravetat dels problemes. Altres empreses del sector, com ara Nissan, asseguren tenir garantit el subministrament fins a Setmana Santa i que no contemplen aplicar cap ERTE.