 La Pride de Barcelona congrega una multitudinària i festiva desfilada en una edició dedicada a la visibilitat lèsbica

Milers de persones omplen aquest dissabte els carrers de Barcelona per reivindicar els drets LGTBIQ+. Sota el lema 'Bollomami', el Pride dedicar l'edició a la visibilitat lèsbica per posar de manifest les diferents realitats i identitats d'aquest col·lectiu i, alhora, denunciar la invisibilitat i les desigualtats que pateixen. La desfilada ha sortit del parc de les Tres Xemeneies, passant per plaça Espanya per arribar fins a l'escenari principal, a l'avinguda Maria Cristina, on està prevista la lectura del manifest. Carrosses d'entitats, empreses, partits polítics i institucions protagonitzen una rua d'ambient festiu amb milers de participants que han sortit a celebrar la jornada a la capital catalana malgrat la calor.

"Encara hi ha molta homofòbia, per això venim"

La Maria explica a l'ACN que desfila a la Pride de Barcelona per "reivindicar els drets" que té el col·lectiu LGTBI. "Encara hi ha molta homofòbia, per això venim", diu disposada a "festejar" també en aquest dia reivindicatiu.

Reivindicació amb "molt ambient"

Per a la Núria, és la primera desfilada i ha vingut "amb molta il·lusió”. "No he vingut mai. Mola molt l'ambient i sentir-nos recolzats", diu la jove catalana. L'Anna, una jove russa, també ha decidit participar en la manifestació, en el seu cas per denunciar que al seu país "el govern mata a persones LGTBI cada dia". "Estem en contra de la guerra i a favor de la diversitat", defensa, en una crítica a la invasió d'Ucraïna i a la repressió que pateix el col·lectiu LGBTI a Rússia.

Capçalera de la Pride de Barcelona dedicada a la visibilitat lèsbica. — Natàlia Segura / ACN

Protesta alternativa

La Crida LGBTI ha convocat una protesta alternativa que sortia de plaça Universitat, recorria els carrers Pelai, les Rambles i Ferran fins a Plaça Sant Jaume, on es llegirà un manifest que defensa "la unió de les lluites feminista, antiracista, de classe i LGBTI". Des de la Crida LGBTI critiquen el Pride de Barcelona per estar "patrocinat" per empreses de "dubtosa moralitat".

Verge avisa que cal vetllar per les llibertats LGTBI

Verge: "Els drets es garanteixen en tots i cadascun dels àmbits de la vida: familiar, educatiu, sanitari o en un espai d'oci"

Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha alertat aquest dissabte que els drets del col·lectiu LGTBI "interpel·len el conjunt de la societat" i ha demanat la implicació de la ciutadania per garantir-los. "Els drets es garanteixen en tots i cadascun dels àmbits de la vida: familiar, educatiu, sanitari o en un espai d'oci. Totes les persones som responsables de garantir aquests drets", ha assenyalat en declaracions a la premsa durant la manifestació de l'Orgull de Barcelona.



Verge ha advertit que "la LGTBIfòbia no està eradicada" i que cal que els poders públics treballin "amb les entitats i coresponsabilitzant el conjunt de la ciutadania" perquè no perillin les llibertats del col·lectiu. La lluita que representa l'Orgull, ha dit, "fa avançar en justícia i democràcia".

Preguntada per la manifestació alternativa d'aquest mateix dissabte, crítica amb el vessant més comercial i espectacular de la rua, l'ha defensat com a "riquesa" dels moviments socials. "Les dues són plenament vàlides i les seves reivindicacions han de ser igualment escoltades per les administracions", ha assegurat.