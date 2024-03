Primavera Ciclista al Berguedà: tres setmanes de prèvia per a l'etapa reina de la Volta

L'ambient ciclista ja s'ensuma a Berga i al Berguedà. L'anunci del retorn de la Volta Catalunya a la comarca, amb una etapa amb sortida de la capital i arribada al Santuari de Queralt aquest dissabte 23 de març, ha fet bullir l'olla fins a la presentació oficial d'aquesta setmana. Prop de 155 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell amb un total de cinc ports de muntanya més, on destaca l'estrena en competició del temut coll de Pradell (categoria especial) han certificat que serà l'etapa reina de la prova.

Però el Berguedà no vol que el pas de la Volta sigui només flor de primavera: per això, s'han organitzat un seguit d'activitats concentrades durant tres setmanes de prèvia d'aquesta etapa. Un circuit de BTT enmig de la ciutat o una escalada al Santuari de Queralt són alguns dels plats forts de l'anomenada Primavera Ciclista al Berguedà. "No volíem fer l'etapa i prou, volíem que les setmanes prèvies es respirés ciclisme", ha dit el periodista Isaac Vilalta, que ha conduït l'acte. Els actes han estat organitzats per la societat civil i diverses entitats, amb l'ajuda de les institucions i empreses, i s'han presentat oficialment aquest divendres a la Sala Casino de Berga, que s'ha quedat petita.

L'escalada popular Berga - Queralt de diumenge 17 pretén recuperar una prova que s'havia fet antigament, aleshores en format cronoescalada, mentre l'espectacle previsiblement el posarà la Portal Attack Short Track al passeig de la Pau, un circuit de Mountain bike que pot generar molt enrenou. Serà la "traca final" durant el cap de setmana previ a l'etapa. El Gironella Bike del dia 10 o La Casserrenca, ja el 7 d'abril, són altres activitats esportives de la programació.

També destaca el cicle de xerrades, amb les propostes de Ciclisme i turisme rural que es farà el dia 7 a Casserres, la de Cafè, nutrició i ciclisme que se celebrarà el dia 14 al Refugi dels Rasos de Peguera i la Mirada 360º sobre el ciclisme femení que es farà el dia 15 a Berga. Durant la setmana de la prova també hi haurà activitat: el dimecres 20 es farà una emissió en directe, oberta al públic, del canal de Twitch de A peu de port, i es rematarà amb un sopar popular el divendres 22.

A més, durant tot el mes es poden gaudir de dues exposicions. Història i actualitat ciclista de la comarca es podrà veure en diversos locals del carrer Major de Berga, amb fotografies, maillots, bicicletes i altres estris relacionats amb el ciclisme, de la mà del Konvent de Cal Rosal. I al Museu Comarcal del Berguedà es podrà descobrir l'estreta relació amb la ciutat d'un equip històric amb la mostra El Kelme, l'equip de Berga.

De fet, en la presentació d'aquesta tarda hi han participat l'exciclista del Kelme Jordi Riera, i l'expert en altimetries Ángel Morales, exciclista del club amateur local Hotel Queralt, fundat pel berguedà Joan Mas, també de Kelme. Al final hi ha hagut una petita sorpresa: s'han pogut sentir les paraules del darrer guanyador d'etapa de la Volta a Berga, Antoni Karmany.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Ramón Caballé, ha destacat la unitat que ha generat l'etapa i la importància del "post-Volta". I l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha proposat engegar una ciclista itinerant per la comarca. També hi ha estat present Víctor Mur, secretari general de la Volta, o l'exciclista Àngel Edo.

I és que la ciutat de Berga no era protagonista del recorregut de la Volta des de l'any 1959. L'arribada en altura al santuari de Queralt, un port de primera categoria, suposa d'altra banda una estrena a la prova catalana. Durant la celebració d'aquesta etapa reina també s'ha preparat animació durant jornada, i una pantalla gegant i food trucks a la zona de la Font Negra, a l'inici de l'ascens decisiu per la cursa. "Hem de quedar molt bé a la foto", han reivindicat els organitzadors.

La Volta a Catalunya femenina i masculina

La Volta Ciclista a Catalunya ha presentat aquesta setmana 103a edició de la prova masculina, que se celebrarà del 18 al 24 de març, i també la primera edició de la prova per etapes femenina que se celebrarà entre els dies 7 i 9 de juny, amb els desenllaços a Barcelona. La muntanya serà protagonista de l'edició amb tres arribades en altura, a les estacions de Vallter i Port Ainé, a més de la novetat de Queralt. Com a caps de cartell trobem el bicampió el Tour de França Tadej Pogačar o l'actual campió de La Vuelta, Sepp Kuss, apadrinat i molt estimat a la comarca i a Berga, seu de la Penya Ciclista Sepp Kuss.