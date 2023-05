Arriba el Primavera Sound 2023

Tal com marca la tradició musical a Barcelona, a finals de maig o principis de juny arriba el gran festival de la ciutat, considerat com un dels millors del món.

Un any després del Primavera Sound 2022 que es va celebrar durant dos caps de setmana seguits, aquest any torna el format de sempre amb les seves 4 nits al Fòrum. La diferència és que ja no serà només a Barcelona. Ara també es farà a Madrid una setmana més tard amb el mateix cartell i els mateixos horaris, un clon fet a mida per exportar encara més la fórmula d'èxit del Primavera.



Els dies 1, 2 i 3 de juny tindrà lloc, com ja és habitual, al Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs, i el 8, 9 i 10 a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rey, a Madrid. Tant a una com a l'altra ciutat, Primavera Sound mantindrà la seva identitat de festival urbà amb la programació de Primavera a la Ciutat durant la resta de dies de la setmana. Així mateix, tant a Barcelona com a Madrid, aquesta programació s'integrarà als espais culturals de cada seu amb diferents activitats musicals abans de les jornades principals.

Aquest dimecres a la nit s'obriran les portes del Fòrum de la jornada inaugural gratuïta amb els Pet Shop Boys com a gran reclam. I demà dijous comença la traca. Aquest any hi ha canvis en la disposició dels escenaris. Els dos principals, Estrella Damm i Santander, estan preparats per acollir les actuacions de Rosalía, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur o Halsey. Com a la passada edició, tornen a estar alineats per facilitar l'accés del públic a aquesta zona.

No gaire lluny s'hi ubicarà l'escenari Pull&Bear, un dels enclavaments electrònics del festival. Hi haurà un nou escenari Amazon Music, que alternarà la seva activitat amb l'escenari Ron Brugal a l'esplanada d'entrada. No ens podem oblidar, d'un dels espais més interessants del Fòrum, l'Auditori Santander, on es podran veure alguns dels xous més especials de tot el cap de setmana. El teatre de còmodes butaques ja espera Arthur Verocai, Beth Orton, John Cale, Laurie Anderson o Swans.

Això passarà en els escenaris més importants però no hem d'oblidar la lletra petita del cartell que també és molt important, com sempre. Els veterans Shellac o Bad Religion; veus femenines consagrades (i esperades) com FKA Twigs o St. Vincent; la fusió de dues llegendes, John Cale i Laurie Anderson; o propostes noves com Arlo Parks o Villano Antillano.

Tot plegat un cartell eclèctic i transversal però que manca de més grans figures del panorama internacional. També trobem a faltar més presència d'artistes de casa nostra, que necessiten més oportunitats per poder actuar en directe en grans recintes. Un dels altres aspectes negatius d'aquest any és la desaparició d'un dels espais més viscuts com era la platja de Sant Adrià on el públic anava a passar la nit a la fresca i gaudir de la música electrònica i dance.

Una imatge del primavera Sound. — Paco Peris

Primavera Sound s'ha convertit en una gran empresa musical. Fa 21 anys del primer PS que es va celebrar al Poble Espanyol amb poc més de 7.000 espectadors. En el 2023 són ja 7 festivals internacionals que munten: Barcelona, Madrid, Porto, Buenos Aires, Bogotà, Asunción i Sao Paulo organitzats en recintes construïts a mida que acullen més de 50.000 persones durant tres dies.

Una planificació complexa que implica la contractació de prop de 238 artistes, amb 1.000 persones ocupades en el muntatge, centenars de cambrers i coses tan específiques com tenir en compte la meteorologia o els hàbits dels assistents... Maxi Ruiz, director de producció de la cita musical des dels seus inicis, resumeix així el periple de muntar aquestes poblacions efímeres: "Ens passem l'hivern planificant. No ens agrada hivernar. El muntatge i desmuntatge és un mes de treball de camp i onze mesos de planificació".

Ja està tot preparat. Esperant que no es produeixi la massificació de l'any passat amb cues interminables per aconseguir una simple cervesa, la festa tot just comença. Aquesta nit Pet Shop Boys de gratis, quina millor manera d'encetar la gran cita musical de Barcelona.