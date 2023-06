El Primavera Sound tanca amb Rosalía i 253.000 assistents

El Primavera Sound s'acomiada de Barcelona amb 253.000 assistents, 317 concerts i un 52% de públic internacional. Enguany s'ha estrenat un nou format de festival, amb un cap de setmana a la capital catalana (de l'1 al 3 de juny) i un a Madrid (del 8 al 10 de juny). La direcció de l'esdeveniment s'ha reafirmat en la nova etapa i ha aplaudit la nova distribució dels escenaris i les barres, malgrat que l'assistència ha estat inferior respecte el 2022.

De fet, enguany no s'ha penjat el cartell de sold out. El recinte del Fòrum de Barcelona té un aforament de 80.000 persones, però de mitjana hi han assistit unes 65.000 cada jornada. Un dels directors del Primavera Sound, Alfonso Lanza, ha indicat que "no és preocupant", que és "la xifra que buscaven" i que la nova organització ha permès una experiència més "còmoda i fluida" pel visitant.

La direcció del festival ha aplaudit la nova distribució d'escenaris, "més còmoda" pel visitant

"El fet de deixar de treballar a Sant Adrià comportava un repte de concentrar-ho tot al Fòrum i això s'ha resolt de manera brillant", ha dit Lanza, i ha afegit que el festival ha estat "més compacte, amb distàncies més curtes".

Quant al descens del públic estranger, Lanza ha apuntat que la celebració de la Fórmula 1 el mateix cap de setmana els ha "fet mal", i que la menor afluència de públic britànic es deu a l'augment dels costos de vida i dels preus dels vols i allotjaments.

Descarten l'antic format i es replantegen la jornada inaugural

L'organització ha descartat recuperar l'antic format, amb dos caps de setmana a Barcelona, "sigui quin sigui l'alcalde o alcaldessa". Lanza ha defensat que la relació ha estat "fluïda" amb tots els alcaldables i que "la ciutat està molt implicada amb el que l'esdeveniment suposa. El format actual és el que convé a la ciutat i a nosaltres".

Pel que fa la jornada inaugural gratuïta, que es va dur a terme el 31 de maig i va comptar amb unes 20.000 persones, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de fer pagar "un preu simbòlic". "Ens sap greu que gairebé 6.000 persones amb invitacions no apareguin i, en canvi, hi hagi 9.000 persones que haguessin volgut venir", ha subratllat Lanza.

Concert de Tokischa al Primavera Sound 2023. — Jordi Borràs / ACN

De Barcelona a Madrid

La tercera jornada del Primavera Sound ha deixat el llistó ben alt de cara l'edició de 2024, que se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny. Aquest dissabte al vespre, entre altres figures destacades, van pujar a l'escenari el grup de rock italià Maneskin, el DJ Calvin Harris, la rapera Tokischa i la magnètica Rosalía, qui va confessar que ser una de les caps de cartell era "un desig fet realitat".

A falta de pocs dies per a la primera edició a Madrid, l'organització ha explicat que l'arrenquen "amb moltes ganes". El festival està preparat per reunir 55.000 persones, però la previsió és d'unes 40.000 al dia de mitjana.