El Departament de Salut ha confirmat el primer cas de coronavirus a Catalunya. Encara es desconeix qui és l'afectat i quines són les circumstàncies, a l'espera que comparegui el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Es tracta del quart cas confirmat a l'Estat, després que se'n detectessin dos a les Illes Canàries i un a les Illes Balears.



Aquest mateix dimarts, el Govern ha acordat aquest dimarts impulsar l'estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc, que s'integra a la Conselleria de Salut, davant del brot del coronavirus en diversos països.



Aquesta eina pretén potenciar la coordinació interdepartamental, prevenir i compartir informació per tenir una resposta més ràpida en el control de les malalties transmissibles, segons ha explicat en roda de premsa la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.



L'executiu català ha optat per traslladar específicament aquesta qüestió en un consell de Govern extraordinari per debatre "la situació d'alerta que es viu a tot el món" a causa del coronavirus.

El seguiment de l'estratègia es durà a terme a través del comitè de direcció del pla d'actuació anomenat Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per a pandèmies, format pels departaments de Salut i Interior de la Generalitat.



A més, l'acord adoptat pel Govern encarrega a la Conselleria de Salut la coordinació d'activitats que afectin altres departaments. La consellera Salut, Alba Vergés, convocarà aquest dimecres una reunió amb els secretaris generals dels diferents departaments per tractar aquest tema, segons ha avançat Budó.



Vergés ha explicat a la sessió extraordinària del Consell de Govern de la situació i l'evolució de la malaltia just abans que es detectés el primer cas a Catalunya. ''No ens podem contagiar de la por'', ha dit Vergés en declaracions a TV3. Per la consellera, cal ser molt ''rigorosos'', no donar missatges ''contradictoris'' i vetllar perquè tots estiguin ''alineats'' amb els de les autoritats sanitàries.

Pendents de l'afectat a Tenerife

A Tenerife continuen pendents del metge italià que ahir va donar positiu en una primera anàlisi del coronavirus. Tot i que es troba bé de salut, continua aïllat a l'hospital de la Candelaria de la capital de la illa, a l’espera d'un segon resultat del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carles III, que previsiblement es coneixerà aquesta nit.



La dona del ciutadà procedent de la regió italiana de Llombardia, en la qual s’han registrat en els últims dies un brot de coronavirus, està també sota vigilància a l'Hospital de la Candelaria, a Sant Cristóbal de la Laguna (Tenerife), pendent de les proves corresponents, segons han indicat a Europa Press fonts sanitàries.



D’altra banda, el miler de clients i treballadors de l'hotel on es va allotjar el pacient, situat al municipi d'Adeje, es troben sota vigilància sanitària. L'establiment ha comunicat als seus clients que l'hotel es troba precintat, i fins que les autoritats sanitàries ho indiquin han de mantenir-se a les seves habitacions.



Tot això en aplicació del protocol ministerial, que especifica que aquells que van tenir contacte estret amb un possible afectat han de romandre aïllats i, de confirmar-se el primer positiu, quedar-se 14 dies en aquesta situació i amb control mèdic, igual que va passar a La Gomera amb els familiars del primer positiu que es va identificar a l'Estat espanyol.



A les persones que no van tenir contacte estret amb l'afectat, com ara els turistes allotjats a l'hotel on estava el matrimoni i en el qual portaven allotjats una setmana, se'ls manté dins del complex hoteler a l'espera de la confirmació de la segona anàlisi i fins a decidir quin tipus de control mèdic és necessari.