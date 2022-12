El primer premi de la loteria de Nadal esquitxa Catalunya: consulta tots els premiats

El primer premi de la loteria de Nadal 2022, el número 05490, ha deixat un bon grapat de milions a Catalunya, concretament a Barberà del Vallès, Barcelona, Platja d'Aro, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Castellet. No obstant, aquests no han estat els únics agraciats d'enguany, ja que el segon premi de la rifa, el 04074, ha repartit 45 sèries a Puigcerdà i 45 més a Olot. En total, la Loteria ha repartit més de 150 milions d'euros al país.



Els més afortunats han estat els de Barberà del Vallès, on l'administració número 2 de l'avinguda Generalitat, ha venut cinc sèries del 05490, és a dir que han tocat 20 milions d'euros. A la resta de municipis premiats només s'han venut entre un i tres dècims de la grossa. En total, el primer premi ha repartit 23,6 milions d'euros a Catalunya.

A Barcelona, els tres dècims s'han venut al passeig de la Zona Franca, mentre que els de Platja d'Aro des de l'avinguda del Cavall Bernat. Pel que fa als dècims, a Hospitalet l'ha repartit l'administració 13, al número 28 del carrer Hierbabuena; a Rubí l'administració 2, al número 24 del carrer Inventor Monturiol; i a Sant Vicenç de Castellet, l'administració 1, al número 54 del carrer Gran.

El segon premi cau a Puigcerdà i Olot

El segon premi de la rifa de Nadal, el 04074, ha repartit 45 sèries a Puigcerdà (Cerdanya) i 45 més a Olot (Garrotxa). En concret, a l'administració número 1 de Puigcerdà, que ha repartit un total de 56,2 milions d'euros, i a la número 1 d'Olot. Està dotat amb 1.250.000 euros per sèrie, 125.000 al dècim.

Bona part del cinquè premi cau a Catalunya

El 88509, el tercer cinquè premi de la rifa de Nadal, ha deixat un dècim afortunat a Barcelona i un altre a Montgat (Maresme). El premi és de 6.000 euros per bitllet. El 38454, el quart cinquè premi de la rifa de Nadal, ha venut 120 sèries a Tarragona. En concret, a l'administració número 19.

El 36142, el setè cinquè premi de la rifa de Nadal, ha venut 169 sèries a Barcelona i una a Sort. A Barcelona la sort l'han repartit tres administracions. La número 95 de la plaça Urquinaona ha venut 165 sèries; la 26, ubicada al carrer Dante, tres; i la número 18, al carrer de la Creu Coberta, una més. A Sort, la sèrie premiada s'ha venut la Bruixa d'Or, a l'avinguda de la Generalitat.

Finalment, el darrer cinquè premi de la rifa de Nadal del 2022, el 87092, ha venut dues sèries a Barcelona.



Tots els números premiats de la Loteria de Nadal 2022 Primer premi: 05490

Segon premi: 04074

Tercer premi: 45250

Quarts premis: 54289 i 25296

Cinquens premis: 62391, 43696, 88509, 38454, 24492, 79138, 36142 i 87092



Pugen un 3,20% les vendes de la rifa de Nadal a Catalunya

Les vendes de la rifa de Nadal han pujat un 3,20% a Catalunya aquest 2022 en comparació amb l'any passat, amb un total de 394.328.360 euros i una despesa per habitant de 50,79 euros. El 2021 la despesa total va ser de 382.111.220 euros i 49,11 euros per català.

Al conjunt de l'estat, el sorteig extraordinari ha facturat 3.180.097.320 euros, un 5% més que l'any passat. La despesa per habitant al conjunt de l'estat és de 67,11 euros. Per províncies, a Barcelona la facturació ha estat de 276.625.980 (+2,60%) i 48,41 euros per habitant; a Lleida de 46.425.180 euros (+2,42%) i 105,58 euros per habitant; a Girona de 31.694.180 euros (+6,37%) i 40,29 euros per habitant i a Tarragona 39.583.020 euros (+5,96%) i 48,14 euros per habitant.