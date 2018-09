Arriba una nova Diada acompanyada de la màxima expectació i amb el clima polític carregat. En aquesta ocasió, per ser la primera després del referèndum d'autodeterminació de l'1-O i la declaració d'independència simbòlica, del 27-O, després de l'aplicació del 155 i –sobretot–, amb dirigents sobiranistes presos i exiliats per aquests fets. Els presos i exiliats, de fet, seran el leitmotiv principal de la major part d'actes convocats, unint a tot l'independentisme malgrat les seves diferències ideològiques –dividit entre els qui reclamen implementar ja la república i els qui prefereixen augmentar els suports abans de donar qualsevol pas unilateral–. Però no al conjunt del sobiranisme, amb els Comuns desmarcant-se un any més del plat principal: la gran manifestació de l'11-S.

Per aquest any, els organitzadors de la ja tradicional manifestació independentista de la jornada, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, han triat la Diagonal de Barcelona, àmplia i agraïda per a les fotos des de daly, amb la intenció de tornar a protagonitzar, per setè any consecutiu, poderoses imatges d'una massiva mobilització. En aquesta línia, i com en altres ocasions, s'insta als participants a abillar-se amb un mateix color, aquesta vegada el coral, el mateix de les bridas de les urnes de l'1-O, i també s'ha preparat una samarreta per a l'ocasió. Els organitzadors també conviden als manifestants a portar pancartes amb lemes de lliure elecció, perquè "aquest any, el protagonista serà la teva veu", segons el material promocional de la protesta.

Quatre cents mil inscrits

També com altres anys, la concentració arrencarà a la molt simbòlica hora de les 17:14 –al·ludint a la data de 1714–, i, com a novetat, aquest any començarà amb els manifestants en silenci i amb les seves pancartes ocultes. Un silenci que s'anirà trencant per trams, formant una "ona" reivindicativa. Segons dades fetes públics pels organitzadors aquest diumenge, la xifra d'inscripcions a la manifestació supera ja les 400.000.

La manifestació d'aquest any porta per lema Fem la República Catalana, apostant clarament per la via exprés que reivindica part de l'independentisme, singularment el que s'articula entorn de la Crida per la República que impulsa Carles Puigdemont i l'adreça de la ANC, a més de la CUP. Diferent visió es té des d'ERC, que des del 21D va donar un gir a la seva estratègia i prefereix ara aparcar les vies unilaterals fins a ampliar la basi independentista, interpretant que el 47% obtingut en els comicis per la suma de l'independentisme no és àdhuc suficient.



Aquesta estratègia passa en part per sumar a sobiranistes no necessàriament independentistes, com els de l'àmbit dels Comuns. Aquests, no obstant això, estaran absents de la manifestació de la ANC i Ómnium, a la qual no enviaran representants, i se cenyiran a un perfil baix, enviant solament una delegació als actes institucionals, i celebrant un homenatge a Salvador Allèn, a les 10:30 del matí del dia 11. A diferència d'altres anys, no organitzaran cap acte propi amb pretensions de contraprogramar la manifestació, i la seva màxima líder en aquests moments, Ada Colau, no està anunciada per a cap dels actes.

L'acte institucional pels presos

Com també és tradicional en els últims anys, l'acte institucional que organitzen el Govern i el Parlament se celebrarà el dia 10 –deixant així el protagonisme de la Diada a la manifestació independentista–. Aquest any, l'eix principal versarà sobre els presos i exiliats i la vulneració de drets fonamentals. Ja des del cartell promocional –molt criticat per l'oposició espanyolista–, que presenta les quatre barres de la senyera ocultades amb cinta aïllant.



L'acte aquest any tindrà forma de "marxa de llum", des del Parlament, doni arrencarà a les 20:30h, fins al Palau de la Generalitat, amb els presidents d'ambdues institucions, Roger Torrent i Quim Torra al capdavant, amb la idea simbòlica de "portar la llum a la seu del Govern de Catalunya", mesos després que aquesta "hagi estat en una foscor i paràlisis imposades per l'aplicació de l'article 155".



El Govern ha deixat clar que l'acte pretén "retre homenatge i recolzar als presos polítics i exiliats", en aquesta situació per "haver possibilitat l'exercici del dret a la llibertat que tenen els pobles".

També gairebé institucionals són les ofrenes florals davant el monument a Rafael de Casanova, que partits i entitats de tot tipus realitzen al llarg del matí del dia 11. Aquest any, les ofrenes estan en part en el punt de mira, per ser el punt on és més factible que es puguin produir enfrontaments verbals entre diversos grups. Especialment, després d'un estiu caracteritzat per la polèmica dels llaços grocs i l'ús de l'espai públic.



També el dia 11 hi haurà altres manifestacions sobiranistes, les que protagonitza l'esquerra independentista –incloent-hi la CUP–, que s'ha desvinculat parcialment de JxC i ERC, en considerar que el Govern no està disposat a "plantar cara" per implementar la República. Aquestes marxes, a Barcelona i descentralitzades pel territori català, no obstant això, no coincidiran a la mateixa hora de la gran manifestació de la ANC i Ómnium, a la capçalera de la qual la CUP també enviarà representants.