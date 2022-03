Milers de docents es manifesten pel centre de Barcelona en el primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius contra els canvis impulsats pel Departament, com l'avançament del curs escolar, i per reclamar millores i més diàleg amb la comunitat escolar. La manifestació unitària ha començat als Jardinets de Gràcia i té previst finalitzar davant de la seu d'Educació, a la Via Augusta. Els sindicats xifren en un 60% el seguiment de la vaga, mentre que Educació el situa en el 30% a primària i el 8,7% a secundària.

Fan reclamacions històriques, com destinar el 6% del PIB al sector, i també exigeixen més diàleg

L'han convocada els set sindicats que han cridat a la vaga, que són la USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical, Professors de Secundària, CGT i USOC. Entre les reivindicacions, reclamen arribar al 6% del PIB en inversió educativa, reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nous currículums i el nou calendari escolar i el compromís del conseller sobre el català.



El seguiment de la vaga de docents als centres públics de primària era del 31,3% a les 11 hores del matí, segons les dades comunicades pel 87,5% dels centres al Departament d'Educació. En el cas de secundària, el seguiment ha estat del 8,7%, segons han comunicat el 69,7% dels centres. Pel que fa als sindicats, la portaveu d'Ustec, sindicat majoritari, Iolanda Segura, ha dit que el seguiment és, provisionalment, d'un 60% en general. El sindicat de Professors de Secundària estima el seguiment al seu sector en un 75%.

Reclamen la dimissió de Gonzàlez-Cambray

El "detonant" de la vaga va ser l'anunci del Departament del nou calendari escolar sense haver-lo negociat prèviament amb la comunitat escolar, segons els set sindicats convocants, tot i que ja hi havia un "malestar evident" acumulat per la manca de recursos i diàleg, així com el "desgast" de la pandèmia. Les organitzacions reclamen també la dimissió del conseller, Josep Gonzàlez-Cambray. La vaga s'allargarà de dimarts a dijous d'aquesta setmana i seguirà el 29 i el 30 de març.