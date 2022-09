Primera residència pública per gent gran del barri de Les Corts de Barcelona

El Departament de Drets Socials ha anunciat aquest dijous que construirà una residència pública de gent gran al barri de Les Corts de Barcelona en un solar que ha cedit l'Ajuntament de la ciutat. Tot i que hi ha places públiques al barri per a gent gran en altres instal·lacions, aquesta serà la primera residència completament pública de Les Corts.

El complex tindrà 90 habitacions i, tot i que les places estaran subvencionades, els usuaris en pagaran una part en funció dels seus ingressos. Per a la construcció, s'hi destinaran 11,6 milions d'euros dels fons Next Generation. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha insistit que cal seguir treballant perquè hi ha encara 3.000 persones grans a Barcelona que esperen plaça pública residencial.

L'objectiu és que la residència, que estarà ubicada al carrer Benavent, estigui construïda el segon trimestre del 2026. L'equipament es construirà en un solar de 1.771 metres quadrats que cedirà l’Ajuntament i el total edificat ocuparà una superfície de 5.000 m2. Està previst que les obres es puguin iniciar el darrer trimestre de 2024.

Una residència perquè els usuaris se sentin com a casa

Cervera: "Volem crear entorns similars als d'un domicili particular i reduir l'excés d'estímuls, generant espais més tranquils i segurs"

La consellera Cervera, que ha anunciat l'acord en una reunió amb representants veïnals del barri al centre cívic Joan Oliver, ha destacat que la nova residència "s'adaptarà a un nou model d'atenció centrat en la persona". La idea és que, tot i que el complex tindrà 90 places, els grups de convivència -les persones amb les que els usuaris facin activitats comunes com dinar- siguin més petits, d'entre 18 i 20 persones. "Volem crear entorns similars als d'un domicili particular i reduir l'excés d'estímuls, generant espais més tranquils i segurs". Amb la mateixa intenció, com a mínim el 70% dels dormitoris del centre residencial seran individuals. "Això suposa una novetat. Cal tenir en compte que la majoria de residències tenen habitacions dobles o triples", ha completat Cervera.

Al centre també s'hi preveuen altres espais d'atenció especialitzada com sales o espais d'estimulació dels sentits, espais de fisioteràpia i altres sales polivalents. A més, s'hi construirà un centre de dia que tindrà 20 places i es destinarà a l'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a un grup persones grans.

Una residència llargament reivindicada

Feia més de 20 anys que els veïns demanaven aquesta residència, ja que al barri hi ha places públiques residencials per a gent gran però no hi ha cap centre totalment gestionat per l’administració pública.



"Avui quan ho hem anunciat es notava l’alegria dels veïns de les Corts perquè és una recompensa a molts anys de lluita veïnal”, ha explicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez, que també ha participat a la reunió amb els veïns.

3.000 persones en llista d’espera

Malgrat l’alegria per les noves places, Cervera s’ha compromès a seguir treballant per reduir les llistes d’espera de persones grans que han demanat una plaça pública residencial.



A la llista de Barcelona hi ha 7.000 persones. Però la cap del departament ha precisat que moltes d’aquestes persones s’hi inscriuen preventivament, conscients que l’ajuda tarda a arribar, per si ho necessiten quan els hi toqui el torn. Filant prim, la conselleria considera que són 3.000 les persones que volen entrar ja a una residència amb plaça pública i que encara no la tenen assignada.

"En els propers pressupostos volem treballar per a la reducció de les llistes d'espera i l'atenció a domicili"

"En els propers pressupostos volem treballar per a la reducció de les llistes d'espera i l'atenció a domicili. Necessitem més residencies amb places públiques per poder atendre els ciutadans quan ja no poden estar a les seves llars", ha asseverat Cervera.

Més equipaments finançats amb els fons europeus

Laura Pérez, per la seva banda, també ha celebrat que l'acord inclogui més despesa del departament de Drets Socials en serveis públics als ciutadans que gestionarà l'ajuntament. La conselleria transferirà a l'Ajuntament de Barcelona 13 milions d'euros fins a l'any 2024.

Un dels projectes que s’ha acordat dur a terme és el desplegament de 700 assistents robòtics virtuals a llars de la ciutat, per al qual es destinaran gairebé 5 milions d’euros. Aquest Assistent Robòtic Intel·ligent (ARI) s’instal·larà a llars de persones grans o dependents que viuen soles i ajuda a detectar amb rapidesa situacions d’urgència sobrevinguda a dins de l’habitatge, com caigudes o accidents domèstics, així com a mantenir la pauta adequada de medicació o recordar dates d’interès com pot ser una visita mèdica.



El robot ARI II té una alçada d’un metre, una amplada de 35 centímetres i pesa 12 kilograms. És capaç de desplaçar-se per tota la casa, amb una autonomia de vuit hores aproximadament.

Un altre projecte que es desenvoluparà és la implantació d’un Centre d’acolliment nocturn i diürn d’emergències (Canide) al carrer Ramón Turró, al districte de Sant Martí, per a les persones sense llar. El nou centre podrà atendre fins a 100 persones i tindrà un cost de 3,1 milions d’euros.



"Sintonia? Per descomptat que sí. Ens hem entès perfectament en la quantitat, els terminis. És el que esperen els ciutadans de les administracions públiques", ha manifestat la consellera Cervera sobre aquesta qüestió.