La primera reunió entre Maragall i Colau no serveix perquè cap dels dos accepti la proposta de l'altre

Els dos aspirants a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall i Ada Colau, s'han reunit per primera vegada aquesta tarda per començar a treballar en un hipotètic acord de govern. La trobada, però, ha servit per constatar que, de moment, ni ERC ni Barcelona en Comú contemplen el govern que planteja l'altra part, és a dir, sumant-hi Junts per Catalunya, en el cas dels republicans, i amb l'entrada del PSC, en el cas dels Comuns. Maragall, guanyador de les eleccions per 4.800 vots tot i empatar a 10 regidors amb Colau, s'ha mostrat optimista després d'una jornada en què també s'ha reunit amb Elsa Artadi, de JxCat. Segons la seva versió, Colau s'hauria mostrat disposada a "treballar en un govern en què jo sigui l'alcalde", una versió que han desmentit els Comuns, en veu del seu número dos, Joan Subirats, segons qui no s'ha entrat a negociar qui lideraria el govern.



El candidat d'ERC ha explicat en declaracions als mitjans que dijous farà arribar una proposta concreta tant a Barcelona en Comú com a ERC, sobre els dos àmbits que va plantejar ja dimarts, és a dir, "l'àmbit de governació de la ciutat, amb contingut progressista i explícitament transformador, i l'àmbit de drets i llibertats, que suposa treballar per aconseguir llibertat dels presos polític, el retorn dels exiliats i el rol que pot tenir en l'avanç cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació". Segons ell, en els dos àmbits "hi ha una àmplia possibilitat de coincidència". Maragall ha tornat a descartar un pacte que inclogui el PSC, com vol Bcomú, i ha assenyalat que tant Comuns com Esquerra seguiran parlant amb els seus respectius equips negociadors.

Joan Subirats, en canvi, ha manifestat que tot just han "començat a discutir un acord de govern" sense entrar a negociar la investidura ni qui seria alcalde. El número dos de la llista de Bcomú ha explicat que la prioritat de la formació és aconseguir un acord de govern per continuar les polítiques iniciades durant el mandat, el que seria un acord d'esquerres i progressista que ha de tenir una "base àmplia". Traduït a sigles, implicaria posar també el PSC a l'equació, mentre que descarten JxCat, per la "trajectòria" política del postconvergents. Sobre l'oferiment de Valls, de facilitar la investidura a Colau a canvi de res, s'ha limitat a agrair-li la proposta, sense entrar a valorar-la.



Pel que fa a Artadi, ha valorat com a «positiva» la seva reunió amb Maragall i ha demanat a Colau que respecti la llista més votada i, per tant, que Maragall sigui alcalde.



Manuel Valls ha estat el primer a moure's aquest dimecres, quan ha plantejat a Colau i el socialista Jaume Collboni un acord d'investidura «sense condicions» per evitar que Maragall sigui alcalde. Curiosament, però, la proposta de Valls no té el suport de Cs, el partit amb què ha concorregut aliat a les eleccions municipals. La formació de dretes ja ha dit que no pensa investir Colau i que només es plantejaria donar suport a Collboni. Tres dels sis regidors de la llista de Valls són de Cs. No sembla casual que hagi estat el propi PSC el que prèviament plantegés evitar la investidura de Maragall a través d'un suport "gratuït" de Valls.