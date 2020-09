Principi d'acord en la crisi de Saint Gobain amb la recol·locació dels treballadors

La direcció de Saint Gobain i els representants dels treballadors han arribat aquest dilluns a la matinada a un principi d'acord per desconvocar la vaga contra l'anunci de l'empresa de tancar el forn de la divisió Glass i acomiadar 122 persones a l'Arboç (Alt Penedès). D'aquesta manera, els treballadors desbloquejarà el centre de Bellvei a partir de demà a les sis del matí i les cadenes de subministrament. Les dues parts han arribat a un acord de bases que haurà de regir la negociació en el període de consultes de l'ERO que afecta els treballadors de l'Arboç. Abans, però, els treballadors celebraran una assemblea informativa a les dotze del migdia per explicar en detall l'acord.

La reunió s'ha allargat més de 15 hores, fins al voltant de les tres de la matinada, als serveis territorials del Departament de Treball després que la Generalitat s'oferís a fer de mediador.



Segons fonts sindicals, alguns dels punts que recull l'acord és que es garanteixen recol·locacions al 100% de la plantilla dins del grup prioritzant el centre de Sekurit Arboç o a Catalunya. En cas que alguns dels treballadors no ho acceptessin, tindran dret a una indemnització de 15.000 euros per a antiguitats inferiors a un any, 30.000 euros per a una antiguitat inferior als quatre anys i superior a aquesta quantitat més 60 dies per any treballat sense límit de mensualitats a partir dels quatre anys d'antiguitat.

A banda, s'ha acordat un pla social i baixes incentivades per als treballadors majors de 60 anys i una garantia de viabilitat de deu anys per a la divisió Sekurit. Si abans d'aquest període l'empresa cessa la seva activitat, s'aplicarien les mateixes indemnitzacions que recull l'acord.

Per part del Departament de Treball, hi han participat el secretari de Treball, Josep Ginesta, i el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa. Els treballadors van engegar diverses protestes contra l'ERO i a banda de diversos talls de carretera fa més de 10 dies que bloquegen les naus d'emmagatzemament que la companyia té al polígon industrial de Bellvei.



Per la seva banda, l'empresa havia posat com a condició indispensable per avançar en la negociació l'aixecament del bloqueig a Bellvei, que amenaça el subministrament a empreses com Mercedes o Ford.