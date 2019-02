El 'Procés' com a altaveu electoral: l'acusació de Vox no ha demanat una sola prova documental per al judici

El partit ultradretà Vox presumeix que basarà la seva actuació en el judici al Procés independentista en les "proves", si bé no ha demanat la presentació d'una sola prova documental o pericial de cara al procés que el Tribunal Suprem ha de jutjar a partir del 12 de febrer. Així consta en la interlocutòria d'admissió de prova publicat el divendres per l'Alt Tribunal, que recull que la formació d'extrema dreta, personada com a acusació particular, únicament ha sol·licitat la compareixença de 60 testimonis, dels quals només n'han estat rebutjats tres.



"Almenys, l'acusació popular de Vox i l'Advocacia de l'Estat parlarem de proves i delictes, no farem discursos polítics que és el que han pretès els colpistes des del minut uu", defensava aquest dissabte el número dos de Vox , Javier Ortega Smith, que compagina el seu càrrec com a secretari general amb la seva actuació com a lletrat i cara visible del seu partit en el judici.

L'escrit d'acusació de la formació ultradretana -que ha de recollir les sol·licituds de prova-, donat a conèixer al novembre de 2018, només afegeix el següent a les peticions de declaració de testimonis: "Aquesta part interessa per a l'acreditació de tot el relacionat, que es practiquin, prèvia declaració de pertinència, en l'acte del judici oral, els següents mitjans de prova: 1r.- declaració dels acusats. 2n.- Lectura de tots i cadascun dels folis de les actuacions ". És a dir, més enllà de les declaracions de testimonis i acusats -aquesta última evidentment ja tindria lloc-, el partit de Santiago Abascal només demana que siguin llegits "tots i cadascun dels folis de les actuacions".



"Segueixen la Fiscalia"; "Van a remolc de les altres acusacions i no han presentat proves", asseguren a Públic des de diferents equips legals dels 12 dirigents independentistes processats en aquesta macrocausa. Expliquen que, si bé les proves pericials són pagades per a qui les proposen, les proves documentals -els documents que s'incorporen a la causa-no suposen cap cost.



Aquesta absència d'interès per presentar material probatori és interpretat per diferents defenses com una demostració més que el partit ultradretà únicament persegueix servir-se del judici com altaveu i canal de publicitat, de cara a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del mes de maig.

En conversa amb Públic, des Vox van reconèixer que aquest judici els servirà "com a altaveu", si bé van insistir que són els mitjans de comunicació els que així ho decideixen. A més, aquest diari ja va avançar que Ortega Smith seguirà exercint com a representació de l'acusació ultradretana, si bé Vox ja té presència institucional (12 diputats al Parlament andalús i un senador), i també que el gruix de les defenses no tenen previst respondre a seves preguntes.



D'altra banda, les defenses van intentar expulsar el partit de Santiago Abascal de l'acusació, però el Suprem va rebutjar la seva petició. En la seva resposta, l'Alt Tribunal només exigia a Vox que actuï d'acord amb les exigències "de bona fe". El programa del partit, integrat per gairebé 100 mesures, porta en el seu primer punt la supressió de l'autonomia catalana, i recull també la il·legalització de partits independentistes. Per això els lletrats dels acusats denuncien que se li permeti exercir com a acusació.