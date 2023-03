El procés de reindustrialització de l’antiga planta de Nissan culmina amb èxit

La reindustrialització de l’antiga planta de Nissan ha finalitzat de manera exitosa, amb el manteniment de l’activitat industrial vinculada a la mobilitat elèctrica i amb l’objectiu de garantir tots els llocs de treball. Aquest és el resultat d’un complex procés en el marc de la mesa de reindustrialització, que ha comptat amb la participació del Govern de la Generalitat, juntament amb els representants dels treballadors i treballadores, administracions públiques i Nissan.



En concret, la solució combina la presència de dos fabricants de vehicles elèctrics, el Hub d’Electromobilitat i Silence, amb una part d’activitat logística a través de l’empresa Goodman, a qui s’ha adjudicat la gestió dels terrenys de la Zona Franca. Silence ja ha iniciat la seva activitat els darrers mesos, mentre que el Hub començarà a dur a terme les primeres contractacions de manera imminent. Per la seva banda, Nissan mantindrà el seu centre de disseny a la zona.



Terrenys de Nissan a la Zona Franca. — Beth Magre

Projecte estratègic pel país

Els projectes que ocuparan els terrenys de la Zona Franca són estratègics pel país, vinculats amb l’objectiu de la Generalitat de reindustrialitzar Catalunya per generar llocs de treball de qualitat i prosperitat compartida.



El conseller d’Empresa Treball, Roger Torrent i Ramió, va assegurar que "la culminació del procés de reindustrialització de Nissan reforça l’aposta per continuar mantenint una indústria de l’automoció referent al sud d’Europa, ara adaptada al repte de la mobilitat verda, imprescindible per fer front a l’emergència climàtica". En aquest sentit, el conseller va explicar que aquesta també "és una gran notícia per a la indústria auxiliar del sector, en especial les moltes pimes que articulen aquest teixit industrial al nostre país".



Torrent va recordar que "aquest procés, que ha costat molt d’assolir, finalitza amb acords i compromisos que responen als 3 grans objectius que ens havíem marcat: la cobertura dels llocs de treball, garantir la continuïtat industrial i fer-ho, a més, amb projectes vinculats a la mobilitat sostenible".



El conseller va fer aquestes declaracions en l’acte de ratificació de l’acord de reindustrialització dels terrenys de la Zona Franca que ocupava l'empresa Nissan, on també va intervenir la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya, Reyes Maroto Illera, i el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro Morera.



L’acte també va comptar amb la presència de la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas i Guix, així com els membres de la mesa de reindustrialització i els representants de Goodman, el Hub d’Electromobilitat i Silence.



Pes del sector automoció

El sector de l’automoció té un pes molt important en l’economia catalana. En concret, genera a Catalunya 150.000 llocs de treball entre directes i indirectes i factura gairebé 25.000 milions d’euros, xifra que representa més del 10% del PIB del país.



Actualment, el sector de la mobilitat i l’automoció es troba en una situació de canvi i ha de fer front a grans desafiaments com per exemple el vehicle connectat amb el seu entorn; el vehicle autònom; l’electromobilitat i la reducció d’emissions; els canvis en les pautes de consum de la mobilitat; l’entrada de nous actors (Intel·ligència artificial, big data, electrònica i sensòrica, gegants tecnològics...); la transformació digital; i la competència pel talent i la potència industrial i consumidora de la Xina, entre d’altres.