Processen un exinfermer dels Jesuïtes de Casp de Barcelona per abusar sexualment a nenes de 6 i 7 anys a principis de segle

Processen un exinfermer religiós del col·legi dels Jesuïtes de Casp de Barcelona per diversos delictes d'abús sexual a nenes de 6 i 7 anys el 2001 i 2002. El jutjat d'instrucció número 7 de ha convertit en un sumari la investigació oberta el 2023 per les denúncies presentades per quatre exalumnes de l'escola contra Amado A.G., que actualment té 79 anys. Aquest dimecres, l'acusat va comparèixer al jutjat perquè el magistrat li comuniqués el seu processament.

Segons la interlocutòria de processament, l'home participava en les revisions mèdiques anuals als alumnes. Però el processat no tenia cap titulació per realitzar l'exploració genito-urinària de les nenes, ja que l'havia de fer un metge titulat que col·laborava amb l'escola de la Companyia de Jesús.

Els anys 2001 i 2002, aprofitant que l'home estava sense altres adults, va demanar a diverses nenes de 6 o 7 anys que s'abaixessin les calcetes. Amb l'excusa que es tractava d'una exploració genito-urinària, els va tocar amb els dits la zona vaginal. Una de les dones que ha denunciat els fets va explicar al jutjat que l'home li va arribar a introduir un dit a la vagina.

Tres casos arxivats

Segons el magistrat instructor, les declaracions judicials de les dones van ser coherents, sense indicis d'ànim espuri i corroborades perifèricament per altres proves. Això no obstant, el magistrat va decretar l'arxivament de tres dels casos perquè ja haurien prescrit, cosa que les acusacions han recorregut.

Per tots els indicis esmentats, el magistrat processa l'exinfemer Amado A.G. per abusos sexuals a menors d'edat. Al mateix temps, li imposa una fiança de 10.000 euros per a possibles indemnitzacions.



Prop de 150 casos d'abusos

Els Jesuïtes de Catalunya ha admès darrerament fins a 145 comunicacions o denúncies per abusos, la majoria sexuals, comesos per part de 29 religiosos (25 jesuïtes i 4 exjesuïtes) i 15 laics, que van des del 1948 i fins al 2023. Són les que recull la investigació externa que va encarregar ara fa un any la Companyia de Jesús. 91 de les víctimes estan identificades, sigui amb nom i cognoms o inicials, i la resta són anònimes. 137 de les víctimes eren menors quan van patir els abusos i vuit adultes. 64 són homes, 76 són dones i cinc no s'han identificat.