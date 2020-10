El Procicat limitarà els aforaments dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt a la capacitat dels aparcaments

A partir d'aquest cap de setmana es limitarà l'accés amb vehicle als parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac a la capacitat dels aparcaments. Després d'encadenar diverses setmanes amb imatges de massificació i cotxes aparcats de qualsevol manera als vorals de les carreteres, les administracions han decidir prendre mesures immediates, que han anunciat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i els presidents de la diputacions de Barcelona i Girona, Núria Marín i Miquel Noguer, respectivament. En concret, el Procicat aprovarà aquest divendres que es tancaran els accessos per carretera als parcs un cop els aparcaments estiguin plens. En aquell moment, es desplegarà un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i personal dels parcs que farà una desena de controls a les principals carreteres que hi donen accés. El que no es prohibirà serà l'accés a peu.



El Parc Natural del Montseny compta amb 1.045 places d'aparcament, a les quals s'hi afegeixen les més de 1.300 que hi ha al costat dels nuclis de població de la zona, mentre que al Parc de Sant Llorenç en té 225, més les 200 de Terrassa i Matadepera. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha expressat que "sabem que la pandèmia ha fet canviar les costums de moltes persones i famílies, però no podem permetre que això afecti el nostre valuós patrimoni forestal".

Marín ha dit que estan treballant perquè els panells lluminosos que hi ha a les carreteres puguin informar als conductors quan els aparcaments dels dos parcs naturals estiguin plens. D'aquesta manera, ha dit, "evitarem que els vehicles s'apropin als espais naturals".



La nova mesura de regulació entrarà en vigor aquest cap de setmana i la idea és, segons ha detallat Marín, "allargar-la en el temps fins que sigui necessari". De fet, la presidenta de la Diputació ha emplaçat a totes les parts a reunir-se la setmana que ve per avaluar com ha funcionat el primer cap de setmana de l'operatiu i "valorar si cal prendre alguna mesura més o reformular alguna cosa". Marín també ha deixat clar que aquestes mesures "perduraran en el temps mentre siguin necessàries, però no mantindrem un operatiu extraordinari si no és necessari perquè els recursos són escassos".



Fa només uns dies, la Diputació i els ajuntaments de la zona ja havien acordat reforçar la vigilància i traçar un pla de mobilitat per evitar que es repetissin les imatges de les últimes setmanes. En paral·lel, durant l'estiu han sovintejat les fotografies amb espais naturals desbordats de gent i això ha portat al Govern a treballar en un seguit de mesures per protegir-los. Parlem de zones com el Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac, però també el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Pedraforca, entre d'altres. De fet, el debat sobre la necessitat de regular o no els accesos a la muntanya fa temps que és recurrent i s'ha accentuat els últims mesos, com vam reflectir en aquest reportatge.