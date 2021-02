El Procicat prorroga el gruix de les restriccions una setmana més, però autoritza les extraescolars

Després d'endarrerir la decisió algunes hores, el Govern ha decidit a través del Procicat prorrogar una setmana més -fins el diumenge 28 de febrer- el gruix de les restriccions actuals per la pandèmia de coronavirus. La raó és l'aplanament de la davallada de contagis i el lleuger empitjorament d'alguns indicadors, com ara la velocitat de transmissió o taxa Rt. Amb tot, hi ha una certa flexibilització, que suposa l'autorització de les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com el lleure educatiu adreçat a infants d'Educació Infantil i d'Educació Primària. Finalment, s'equipara l'esport federat i els consells esportius, de manera que podran entrenar en grups de més de sis persones i "participar en les competicions permeses".



Tot plegat implica que es mantenen el confinament comarcal, el toc de queda entre les 22h i les 6h, la limitació d'obertura al públic de la restauració de 7:30h a 10:30h i de 13h a 16:30h, l'aforament màxim del 30% al petit comerç i el tancament d'aquell no essencial el cap de setmana o el tancament permanent dels establiments de més de 400 m2 i dels centres comercials.



En el seu comunicat, el Procicat exposa que la decisió "respon a un context epidèmic marcat per una tendència a l’aplanament experimentat en els darrers dies de la corba epidèmica –i fins i tot per un mínim repunt d’alguns indicadors, com l’Rt-". I afegeix que "arran d’aquest aparent canvi de tendència ocorregut aquests darrers dies, s’ha optat per mantenir una actitud de prudència en relació al gruix de les mesures, a l’espera de comprovar l’evolució dels indicadors durant els propers dies".

Torna a empitjorar l'Rt

Segons el darrer balanç del Departament de Salut, la velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima per quart dia consecutiu, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 264. El risc de rebrot està en el nivell més baix en més de dos mesos. En paral·lel, la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants es redueix i passa de 334 a 316.



S'han declarat 1.814 nous casos confirmats per PCR o TA i el 4,3% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, també un petit creixement. Els últims set dies amb dades tancades la mitjana de positius diaris està per sota dels 1.500, el volum més reduït en dos mesos. També s'ha informat de 37 noves morts i el total des de l'inici de la pandèmia és de 20.408. Finalment, hi ha 2.026 pacients Covid als hospitals, 91 menys que ahir i la xifra més reduïda des del 2 de gener, i 613 a l'UCI, tres menys que en l'anterior balanç.