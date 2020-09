El Procicat redueix al 50% l'aforament de bars i restaurants a la Cerdanya i recomana no sortir de casa

Noves restriccions a la Cerdanya davant l'expansió del virus. L'objectiu és reduir el risc de rebrot, que s'ha disparat fins un valor de 2.000 -a partir de 100 ja es considera risc alt. El Procicat ha aprovat aquest dimecres les mesures restrictives, que inclouen la reducció de l'aforament de bars i restaurants al 50% i la recomanació a la població que es quedi a casa excepte per treballar, anar a l'escola o atendre familiars dependents, entre d'altres supòsits. L'assistència a actes religiosos i esportius també es limita al 50%, tot i que als actes culturals es permetrà fins el 70%, com es va aprovar aquest dilluns. De moment, les mesures s'aplicaran els propers 15 dies. El Procicat també ha aprovat per tot Catalunya la reducció de 10 a sis el màxim de persones permeses en reunions socials.



Pel que fa a les restriccions a la Cerdanya, en establiments d'hostaleria i restauració només es podrà consumir en taula, i es limita també l'aforament de terrasses al 50%, on s'haurà de garantir la distància de 2 metres entre taules, mentre que a l'interior serà d'1,5. En hotels, l'aforament dels espais comuns es limita al 50%.

Parcs infantils i pistes esportives, tancats

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha valorat l'aprovació d'aquestes restriccions i ha demanat que, malgrat que encara no han entrat en vigor, la població comenci a aplicar-les. En aquest sentit, ha explicat que, des de la setmana passada, el consistori va limitar al 50% l'aforament de les terrasses, a més de tancar els parcs infantils i les pistes poliesportives a l'aire lliure i demanar a les entitats del municipi que minimitzessin els actes públics, on també s'hi va restringir la seva capacitat.



Piñeira també ha demanat minimitzar al màxim els desplaçaments i ha explicat a les persones que vulguin passar aquests dies a la comarca, aprofitant el pont de la Mercè, que "cal entendre que aquest no serà un cap de setmana normal, on es pugui venir a la Cerdanya i fer totes les activitats que es vulguin". El batlle ha evitat valorar el plantejament fet aquest dimarts per part del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre el confinament de la comarca, al·legant que les mesures es prenen d'acord amb els indicadors epidemiològics.