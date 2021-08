Els relleus en la direcció d’espais de la memòria aixeca malestar entre els professionals dels museus.



El Departament de Justícia de la Generalitat va comunicar públicament aquest dissabte la destitució de la historiadora Teresa Ferré com a directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) i la seva substitució per Joan Baptista Forcadell, que ocuparà el càrrec a partir de dilluns. Aquesta decisió ha estat qualificada per l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) com una "mala praxi portada a terme des de l’Administració pública".

Segons ha pogut saber aquest diari, Toni Font, nou director general de Memòria Democràtica, del mateix Departament de Justícia, té prevista la destitució a principis de setembre del director del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (MUME), Alfons Quera.

Seu del Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. — MUME

L’AMC, "entitat formada per professionals dels museus i del patrimoni cultural", recorda en un comunicat difós aquest diumenge que "els museus han de tenir un director/a amb titulació superior universitària i amb els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del museu".

La destitució de Teresa Ferré i la prevista d’Alfons Quera es produeixen després que la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, de Junts per Catalunya, decidís nomenar Toni Font com a nou director general de Memòria Democràtica, un polític que havia estat persona de confiança de Josep Antoni Duran Lleida quan era president del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Catalunya.



Font, que també havia estat regidor de l’Ajuntament de Sabadell, és llicenciat en ciències polítiques i es va especialitzar en paisatge i gestió del patrimoni.

Joan Baptista Forcadell, nou director del COMEBE, és llicenciat en Economia i ha exercit la seva vida professional a les Terres de l'Ebre en l'àmbit docent, però no se li coneix trajectòria en l’àmbit museogràfic ni activitat memorialista. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va afirmar que amb aquest nomenament es vol donar "un nou enfocament sociocultural, promovent el patrimoni i els valors del paisatge de memòria" i, així, "dinamitzar" els espais de la Batalla de l'Ebre.

La decisió sobre la direcció del MUME l’haurà de prendre formalment el Consell d’Administració del seu Consorci, del que formen part l’Ajuntament de la Jonquera, la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Generalitat. No es coneix el motiu de la prevista destitució de l’historiador i especialista un museologia Alfons Quera, llevat que no forma part del cercle de confiança del nou director general.

La fins ara directora del COMEBE, Teresa Ferré, professora universitària, compta amb una àmplia experiència en el treball de recerca sobre la guerra civil i va realitzar la seva tesis doctoral amb l’estudi del treball del fotògraf Agustí Centelles.