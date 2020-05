Professionals de la salut es concentren per reclamar una "sanitat 100% pública" i revertir les retallades

Professionals sanitaris s'han concentrat aquest dimecres en diferents centres residencials, assistencials i sociosanitaris de Catalunya sota la iniciativa "Sanitàries en Lluita" -que reuneix personal de tots els àmbits de salut- per reclamar "una sanitat 100% pública" i revertir les retallades al sector després del seu paper durant la pandèmia del coronavirus.

Fonts de la iniciativa han explicat en declaracions a Europa Press que "les reivindicacions es repetiran cada dimecres" davant de residències, centres de salut mental, atenció primària, hospitals i centres sociosanitaris, entre d'altres. Entre les diferents reclamacions que fan, han insistit en obtenir "sense negociació prèvia" equips de protecció individual (EPI) en condicions, proves de diagnòstic de coronavirus per a tot el personal, recuperar el 5% del sou retallat, el cobrament íntegre de la paga per objectius en una paga anual fixa i la part de les pagues extraordinàries que formen part del sou.

Exigeixen que la sanitat inclogui a les persones migrants independentment de la seva situació admnistrativa

També exigeixen una taula de negociació amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés; que la sanitat inclogui a les persones migrants independentment de la seva situació administrativa i que les residències les gestioni directament Salut.



Demanen la reversió del model públic i privat per a tenir les mateixes condicions, tots els recursos necessaris per a l'assistència i la recerca de les indústries sanitàries i farmacèutiques i la reobertura de tots els centres d'atenció primària (CAP). Vaticinen que, després de veure les accions del personal sanitari durant la pandèmia del Covid-19, "la ciutadania estarà més conscienciada" amb la seva causa.



A la ciutat de Barcelona hi ha hagut concentracions a l'ambulatori de Molí Nou i el CAP Pare Claret de Gràcia, així com a l'Hospital de la Mar, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Clínic. Professionals de l'Hospital Moises Broggi de Sant Joan Despí, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, la Fundació Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet i l'Hospital de Mataró (Barcelona) també s'han concentrat. Han explicat que estudiaran més accions emmarcades en la reivindicació i el seu objectiu és "sumar professionals de més centres de l'àmbit de la salut".