El programa Primer de la Generalitat promou la creació de 17 preacceleradores

Un dels grans reptes del Govern de la Generalitat és impulsar actuacions públiques per incentivar l’aparició i creixement d’empreses basades en la innovació i la tecnologia que ajudin a fer una Catalunya més competitiva.



En aquest sentit, el passat mes de juliol es va posar en marxa la Xarxa Primer, formada per 17 iniciatives d’emprenedoria especialitzada, que s’integren en el Programa Primer de PreAcceleració. El principal objectiu d’aquesta iniciativa de Catalunya Emprèn, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, és estendre a tot Catalunya l’efecte de concentració d’empreses basades en la innovació i la tecnologia, que ja és una realitat a la ciutat de Barcelona, hub tecnològic i emprenedor de referència global.



Catalunya és una regió capdavantera en startups a Europa i Barcelona és el 5è hub europeu en nombre de startups, segons diverses fonts reconegudes internacionalment. Al nostre s’hi concentren més de 1.200 startups. Són molts els elements que influeixen en la posició del rànquing: nombre de startups, presència d’incubadores i d’acceleradores, fires de rellevància, així com finançament i talent disponibles.



El Programa primer de preacceleració ha promogut la creació de 17 pre-acceleradores que, a partir de l’anàlisi previ de necessitats i oportunitats del territori, ofereixen als emprenedors/es un itinerari complert de formació especialitzada i mentoria en l’àmbit concret d’especialització de cada programa perquè desenvolupin diferents projectes en fase pre-startup, basats en innovació i tecnologia.



Suport a les Entitats

Els programes estan basats en formació especialitzada sobre tecnologies, innovació i creació d’empresa combinada amb l’acompanyament per part de mentors experts en cada sector i amb experiència empresarial.



A més, cada entitat beneficiària del programa de preacceleració disposa d’una o diverses empreses o entitats que actuen de palanca o trampolí per als seus projectes.



Als 17 programes de preacceleració que es van posar en marxa el passat juliol hi ha inscrits més de 230 emprenedors/es d’arreu de Catalunya que es troben en la fase del procés de creació de projectes i que obtenen més de 170 hores de mitja de formació i mentoria.



Amb l’objectiu de fomentar i consolidar la Xarxa Primer, s’organitzen unes Jornades periòdiques que permeten a les entitats compartir bones pràctiques entre els integrants de la Xarxa, compartir coneixement i aprenentatges i conèixer l’ecosistema emprenedor de Barcelona.

Les entitats i els seus projectes

La Diputació de Tarragona s’integra la Xarxa Primer amb el programa Enginy, desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Autoocupació i el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili. Els emprenedors/es treballen en projectes relacionats amb els parcs temàtics i compten amb la col·laboració de Port Aventura com a camp de proves pels seus projectes.



Indescat ha promogut el programa Indesuptech, per emprenedors de l’esport i compten amb la col·laboració d’Eurecat i la Universitat de Barcelona.



El Consell Comarcal Anoia duu a terme l’Anoia Connected Car Living Lab en el Campus Motor Anoia i en el circuit de velocitat Parcmotor i fa créixer startups de l’àmbit del cotxe connectat. El projecte compta amb la col·laboració de Cellnex Telecom.



L’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa el programa Automoció 4.0 en el que col·laboren amb el Consorci de Formació Professional d’Automoció, el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya.



La UOC ha promogut Edutech Emprèn per ajudar a startups en l’àmbit de l’e-learning, amb reptes com Learning analytics, smart contents, gamificació i serious games, adaptative learning, dispositius (BYOD, wearables, etc.), tecnologies immersives (RA-RV-video 360º, etc.).



La Federació d’Empresaris Marítims i Pesquers (IVEAEMPA) va seleccionar els seus inscrits en una hackaton que va marcar l’inici del seu programa Newtalent, especialitzat en projectes pels petits ports pesquers i nàutics i que compta amb la col·laboració del Port de Torredembarra o el Port de Barcelona.



Catalonia Drone Camp és un programa promogut per Mas Vinyoles Hub, el Barcelona Drone Center de Moià i la Universitat de Vic.



De la Ciència al mercat, és un programa promogut per la UPC, UB i la UAB, s’especialitza en ajudar a convertir tesis doctorals en startups i spin-offs.



AI4ALL és el programa ideat pel Parc de Recerca de UAB i el Centre de Visió per Computador amb l’objectiu de promoure la creació d’startups basades en Intel·ligència artificial. El programa posa a disposició dels participants xarxes de living labs i plataformes d’experimentació de la Universitat.



En el programa Smart Town, promogut per l’Ajuntament de Calonge, les startups tenen per repte donar resposta a una gestió eficient d’urbanitzacions intel·ligents, en una àrea en què les urbanitzacions i habitatges estan en espais poc concentrats.



L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa el programa Figueres Food Talent, que s’emmarca en una iniciativa més àmplia de la ciutat per reforçar les cadenes de subministrament agroalimentàries locals i donar suport a la investigació i el desenvolupament en l’àmbit alimentari.



L’Agència de Desenvolupament del Berguedà té el programa TEXInnova, per fomentar la creació d’startups relacionades amb el tèxtil i compte amb la col·laboració de la Fundació Universitària del Bages i l’Innotex Center de la UPC de Terrassa.



La Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i el Baix Llobregat proposa Smart PAE – Innovació i tecnologies aplicables als polígons intel·ligents per donar suport a startups que aportin una proposta de valor i tecnologia als polígons industrials. El Polígon Pedrosa de l’Hospitalet es posa a disposició d’aquests participants per testejar els seus productes.



El programa Smart Beach de l’Ajuntament del Vendrell vol facilitar la creació i creixement d’startups que ofereixen solucions tecnològiques per a la platja. Els reptes plantejats són l’accessibilitat i les activitats a la platja, les platges netes, la platja com a entorn social i la platja com a despatx.



Pandora Hub ha posat en marxa el programa Civic Hub, per promoure la incubació de tecnologia cívica, digitalització i innovació de processos participatius i governança descentralitzada.



El Consell de l’Audiovisual de Catalunya CAC proposa un programa de preacceleració, MediaLab, per projectes del sector Media.



Finalment, el Consell de Cambres de Comerç proposa un programa sobre Startups Industrials.