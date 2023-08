Progrés s'emporta el concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia

El carrer Progrés s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de la Festa Major del barri de Gràcia, a la ciutat de Barcelona. El muntatge sota el nom de Formigres estava dedicat precisament a les protagonistes de la pel·lícula d'animació Bichos, les formigues. Aquest dijous a la tarda, i com cada 17 d'agost, la plaça de la Vila de Gràcia es va omplir pel lliurament de reconeixements.

El carrer Mozart ha estat el segon guardonat pel seu viatge al món fantàstic d'Alícia al País de les Meravelles. La tercera posició ha estat per la plaça Rovira, amb el seu Alis volat propiis, que ha omplert l'espai de papallones que lluiten per sortir de les gàbies i aconseguir la llibertat.

El carrer Verdi ha fregat el podi obtenint la quarta posició per la seva decoració inspirada en la faula del Flautista d'Hamelín, fent una crítica de la presència de rates a la ciutat durant l'estiu. I el cinquè lloc ha estat per la travessia de Sant Antoni, que enguany s'ha inspirat en la mítica ciutat de New Orleans.

D'altra banda, els reconeixements especials han valorat altres aspectes com per exemple la reutilització, en la qual ha guanyat el carrer de Jesús, així com ho ha fet en el detall artístic. En aquest segon aspecte, han valorat "l'excel·lència en l'execució artística de cada detall, buscant la perfecció i aconseguint una riquesa cromàtica i visual".

La millor il·luminació ha estat pel carrer Tordera i el millor sostre i laterals per la travessera de Sant Antoni. En millor entrada i sortida, o motiu central, també s'ha destacat la feina del carrer Verdi, "per l'impacte i la majestuositat de l'entrada".