Prohibeixen utilitzar l'aigua de la xarxa a 3.000 veïns de Vallirana per la terbolesa d'un pou principal

Uns 3.000 veïns de Vallirana (Baix Llobregat) no poden consumir aigua de la xarxa arran de les restriccions imposades per l'Ajuntament a causa de l'episodi de terbolesa registrat al pou principal del municipi i la situació de sequera. Uns 300 veïns ja han estat sense aigua des de diumenge i ara el consistori ha ampliat a més zones la declaració de no potabilitat.

I és que la sequera ha provocat que els pous municipals estiguin en un baix nivell que "impossibilita obtenir el cabal d'aigua necessari un cop exclosos els recursos del pou de Barquera 1", detalla el consistori. En una nota, apunten que s'ha pres la decisió de tornar a subministrar "l'aigua tèrbola" d'aquest pou a la xarxa, tot i tenir en compte la seva "no aptitud" pel consum de boca.

Davant de la problemàtica, aquest dijous al migdia s'ha instal·lat un camió cisterna al parc del Pont de Vallirana, a la urbanització Selva Negra, per portar aigua als veïns de diferents barris que des d'ahir no la poden consumir. Una desena de veïns s'hi han acostat durant les dues primeres hores per omplir garrafes d'aigua i altres recipients.

La majoria eren afectats pels talls que es van iniciar diumenge als barris de Vallirana Parc i Pinars, i que fins avui s'abastien en un camió habilitat a la zona. El nombre d'habitats implicats s'ha multiplicat perquè concretament els veïns de cinc barris més no poden utilitzar l'aigua de casa per beure o cuinar, arran de l'episodi detectat ahir.

No es descarten noves restriccions

L'alcaldessa de Vallirana, Eva Maria Martínez, reconeix que la situació és crítica: si no plou aviat, no es descarten afectacions al nucli urbà i noves restriccions. La batllessa ha detallat que s'està injectant aigua al pou principal del municipi per millorar-ne la qualitat i confia que es puguin aixecar les restriccions el més ràpid possible. "Fins que no es faci la connexió amb aigües Ter-Llobregat hem de col·laborar entre tots per consumir el menys possible", ha reblat.