La prohibició del Suprem no frena que moltes institucions onegin la bandera LGBTI a les seves façanes

La sentència del Tribunal Suprem que prohibia que les institucions públiques mostrin a les seves façanes banderes no oficials no ha estat cap fre per a què centenars d'ajuntaments i altres institucions com el propi Palau de la Generalitat hagin onejat aquest diumenge la bandera de l'Arc de Sant Martí que reivindica la llibertat i la diversitat sexual, per commemorar el Dia de l'Orgull.

En aquesta línia, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest diumenge els drets LGTBI i una societat "lliure, igualitària i plenament inclusiva". En un tuit ha afirmat que cal defensar-ho "avui, dia de l'Orgull 2020, i cada dia", i ha reivindicat una societat que lluiti contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere. Així, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, al Palau de la Generalitat penja aquest diumenge la bandera de l'Arc de Sant Martí.

Avui, dia de l'#Orgull2020, i cada dia, treballem per una societat lliure, igualitària i plenament inclusiva. Una societat compromesa amb els drets del col·lectiu LGBTI i que lluita contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere #OrgullDePaís pic.twitter.com/sukmI8ARfk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 28, 2020

A l'altre costat de la plaça Sant Jaume, l'Ajuntament de Barcelona ha penjat també aquest diumenge la bandera LGBTI a la façana del consistori per defensar i reivindicar els drets i llibertats del col·lectiu. Aquest any, les activitats reivindicatives, culturals i institucionals s'han hagut de modificar per complir les mesures sanitàries pel coronavirus, i el Consell municipal LGBTI ha impulsat aquestes adaptacions, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

L'acte institucional i la recepció de benvinguda posterior s'han ajustat als requeriments de l'aforament: l'alcaldessa, Ada Colau, ha estat acompanyada per una representant de la Fundació Enllaç -de gent gran LGBTI- i per una persona trans del Sindicat de treballadores sexuals 'Otras'. La bandera del col·lectiu LGBTI ha onejat també al Parlament i en molts altres ajuntaments catalans.

De fet, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i el món local han impulsat la campanya 'Donem un pas cap a la diversitat' amb motiu del Dia de l'Orgull LGBTI. Passos de vianants, bancs i altres elements de mobiliari urbà de tot Catalunya s'han pintat els últims dies amb els colors de l'arc de Sant Martí, a iniciativa de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI i el món local, i ha comptat fins ara amb la participació de més de 100 municipis, segons un comunicat de la Generalitat. La campanya també inclou diversos vídeos en què es defensa la diversitat: hi ha sengles vídeos per a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, a més d'un conjunt.

El conseller Chakir el Homrani participa aquest diumenge a Sitges en l'acte final d'aquesta campanya que vol fer visible el compromís amb la defensa dels drets LGBTI i el treball d'entitats i institucions per al reconeixement i la defensa de la diversitat sexual i d'expressió de gènere. En l'acte de Sitges l'acompanyen l'alcaldessa de la ciutat, Aurora Carbonell, i la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata.