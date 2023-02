Un projecte català de catifaires de flors rep el suport de la Comissió Europea per expandir-se a altres països

El projecte català Compartint l'art de crear catifes de flors -Flower Carpets Art- ha sigut seleccionat per rebre una subvenció per part de la Comissió Europea (CE). A través del programa Europa Creativa, la CE ha triat aquest projecte transnacional de creació de catifes de flors i altres elements naturals per tal pugui continuar la seva expansió a altres països europeus, i n'ha valorat molt positivament les trobades i activitats que tindran lloc en diferents territoris durant el 2023 i 2024.

El projecte, liderat per la Federació Catalana de Catifaires (FCC), té com a socis l'Associació CulturArte de Noto, a Itàlia i l'Ajuntament de la ciutat de Gharb, a Malta. Aquest dissabte al migdia ha tingut lloc a la Sala Capitular de la Catedral de Barcelona la presentació de la iniciativa i de les activitats plantejades per als propers dos anys, entre les quals s'inclouen trobades internacionals de catifaires a Sicilia (Itàlia), Gharb (Malta) i Catalunya.

De la mateixa manera, i de forma paral·lela a les trobades internacionals, també es programaran tallers de catifes de flors a les tres ciutats, es celebrarà un Congrés d'abast internacional a Barcelona, tres festivals a Itàlia, dos campus a Caldes de Montbui orientats a joves interessats en la matèria i s'adequaran dos espais d'estudi per a la recerca dins l'àmbit catifaire.

Enfortir la comunitat catifaire arreu del món

Tal i com s'ha explicat en l'acte de presentació, el projecte té com a principal repte l'expansió de la cultura catifaire i l'art de l'entramat de flors i objectes naturals. Igualment, pretèn agrupar tots els grups de petits catifaires per evitar-ne la fragmentació, ja que es calcula que hi ha més de 100.000 catifaires arreu del planeta, i alhora crear instruments per facilitar i promoure el treball conjunt per permetre compartir els coneixements i les experiències.

Una altra de les voluntats del projecte és crear un esquema de cooperació internacional per tal que artistes i creadors d'Europa, Amèrica i Àsia puguin viatjar a altres països per presentar i compartir les seves creacions i coneixements. Amb això, persones de diferents edats, gèneres i ètnies treballaran junts, i es crearà un escenari d'inclusió social i de diàleg intercultural.

"Hi ha grups petits que fan una catifa a l'any el dia de Corpus i ja està, però nosaltres hem explicat a la comunitat europea que teixir catifes és un art. Volem que més associacions se sumin al projecte i poguem compartir aquest art", ha explicat a Públic la coordinadora del projecte, Carme Polo.

Amb motiu de la presentació del projecte, els catifaires de la Federació Catalana han elaborat una catifa de flors al claustre de la Catedral per mostrar la destresa i la bellesa en l'art de crear catifes de flors i altres elements naturals.

Des de l'any 2012, Catalunya s'ha establert com la capital neuràlgica europea de l'art de les catifes i lidera una Comissió Internacional per aconseguir que l'art efímer sigui reconegut per la UNESCO, igual que ho han fet altres elements de la cultura catalana: l'art de la pedra seca, la Patum de Berga, les festes del foc dels Pirineus, els castells i la dieta mediterrània. La proposta en ferm serà presentada a nivell internacional per Espanya, Itàlia, Bèlgica, Malta i Mèxic el març de 2024.