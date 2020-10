Prop de 500 persones del sector de la restauració protesten a Barcelona contra el tancament de bars i restaurants

El sector de la restauració, un dels més afectats econòmicament per les mesures que haurien de frenar el coronavirus a Catalunya, s'ha tornat a concentrar aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra el tancament dels bars i restaurants. Passades les dues del migdia, prop de 500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, s'han aplegat davant la Generalitat amb pancartes com "Botellon no és oci nocturn" o "Aforament de la restauració: 0%. Aforament del transport públic: 120%".

Durant prop de cinc minuts, alguns dels manifestants s'han posat mascares d'Anonymus, han encès pots de fum negre i vermell, han tirat petards i han llançat ous contra la façana de la Generalitat. Tres quarts d'hora després de l'inici, els manifestants s'han dispersat i la desena de furgons antidisturbis també ha marxat.

El Govern va decretar el tancament de bars i restaurants durant quinze dies ara ja fa dues setmanes, anunci que va indignar a indignar a diverses patronals. Com a conseqüència s'han convocat mobilitzacions, també del sector de l'oci nocturn, les agències de viatges i de la hostaleria. La Generalitat ha assegurat que facilitarà la reducció dels lloguers dels establiments tancats i proporcionarà ajuts directes de 40 milions d'euros, però això no sembla solucionar els problemes del gremi de la restauració.

De fet, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) xifra en 900 milions d'euros les pèrdues derivades del tancament de bars i restaurants. L'associació estima que cada local afectat per aquesta inactivitat perdrà una mitjana de 2.000 euros per dia. L'organització apunta que les noves restriccions provocaran que la meitat de les empreses del sector es vegin obligades a presentar concurs de creditors si no reben ajudes "reals i eficaces" a finals d'any.