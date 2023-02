Protecció Civil activa l'alerta per mala mar i la prealerta per vent i neu a Catalunya

Tot i les temperatures agradables del cap de setmana, marcat per un temps assolellat i amb màximes de fins a 20 graus en algunes zones de Catalunya, l'hivern encara no ha acabat. Protecció Civil alerta de neu, vent i mala mar durant tota la setmana. Segons ha informat en un comunicat, ha activat el pla Procicat en fase d'alerta arran de la previsió d'onades de més de dos metres i mig fins dimarts a la nit a tota la costa catalana, especialment a l'Empordà.

El Servei Meteorològic de Catalunya també pronostica mar de fons de l'est a tot el litoral. El temporal marítim s'incrementarà dilluns al matí sobretot al nord del país i cap a la tarda s'anirà ampliant a la resta de la costa. Per això, Protecció Civil demana extremar precaucions i no apropar-se a zones de risc com poden ser espigons i passejos marítims.

Prealerta per neu i vent

Protecció Civil també ha activat en fase de prealerta els plans de prevenció i seguretat relatius a nevades i vent. El servei meteorològic Meteocat ha informat que ens espera una setmana freda i amb períodes de neu intermitents, a més de temporal marítim.

El matí d'aquest dilluns serà estable, però a la tarda augmentarà la nuvolositat ràpidament de nord-est a sud-oest. Hi haurà precipitacions fins a primera hora de la tarda al quadrant nord-est i de forma aïllada a la resta del litoral i prelitoral, preferentment al massís dels Ports. La cota de neu se situarà entre els 600 i els 800 metres, tot i que puntualment pot baixar als 400 metres. La temperatura màxima baixarà entre moderada i de forma acusada a tot Catalunya excepte a les comarques de Ponent, on serà similar.

Davant aquest escenari, Protecció Civil ha activat el pla Neucat en fase de prealerta per acumulació de dos centímetres de neu a cotes superiors als 500 metres des d'aquest dilluns a les comarques de la Selva, Gironès i Empordà, i per neu dimarts a partir dels 600 metres a aquestes zones i Ripollès, Osona i Terra Alta.

Ha activat també la prealerta del pla Ventcat davant la previsió que a partir de demà el vent bufi fort al litoral central i sud.