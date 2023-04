Protecció Civil constata "mancances greus" en el sistema d'enviament massiu d'alertes als mòbils

Els responsables de Protecció Civil han traslladat als seus homòlegs del Ministeri de l'Interior les "mancances greus" que han detectat en el sistema d'enviament massiu d'alertes als telèfons de la ciutadania, creat i administrat per la Dirección General de Protección Civil del Ministeri de l'Interior. L'organisme català, que depèn del departament d'Interior, ha pres aquesta decisió després de comprovar que en dues de les tres grans companyies telefòniques hi ha hagut errors de recepció superiors al 90% en les proves fetes aquest dijous al Camp de Tarragona.

Les dades s'han recollit a partir d'una enquesta a 5.000 usuaris del Camp de Tarragona. Si bé un 90,7% dels usuaris d'una de les tres grans companyies telefòniques han declarat haver rebut el missatge, en el cas de les altres dues aquests percentatges van reduir-se a tan sols un 7,6% i un 6,8%. Així doncs, menys de 4 de cada 10 ciutadans que han respost l'enquesta han rebut l'alerta. Protecció Civil considera aquesta situació "greument anòmala".



Una situació "greument anòmala"

L'ens explica que amb les dades recollides fins ara, que encara són provisionals, es pot deduir que hi ha hagut errors "greus" en la recepció del missatge "un cop l'enviament s'ha fet correctament des de la sala Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)".

Protecció Civil recorda que aquesta eina, que considera especialment útil en cas d'accident químic, ha de poder arribar al conjunt dels ciutadans que disposen de telèfon mòbil en una zona com la del Camp de Tarragona, on la població està especialment sensibilitzada amb aquests incidents arran d'incidents com el de l'empresa IQOXE.



Catalunya és l'únic territori de l'Estat que ha decidit fer proves massives per poder provar l'eina. També ha creat una enquesta per saber si les proves funcionen correctament i per tenir més informació en cas d'errades, com ha estat el cas.