Protecció Civil proposa ampliar l'amplada de les franges de 25 metres per protegir les urbanitzacions contra els incendis

La cap dels Serveis de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha plantejat la possibilitat d'augmentar més enllà dels 25 metres les franges de seguretat que, segons la normativa, hi ha d'haver entre les urbanitzacions i les zones boscoses. Ho ha dit a Catalunya Informació, on ha defensat "donar aquesta protecció als habitatges, sobretot d'urbanitzacions".

Font ha recordat que cal establir uns marges de seguretat de 15 metres en camins i 25 en urbanitzacions i ha advertit que, en construccions fetes en pendents, "que només hi hagi 25 metres no acaba d'ajudar". "Quan els incendis són molt virulents, els 25 metres se'ls mengen ràpid", ha assegurat, i ha alertat que hi ha urbanitzacions que no mantenen aquestes distàncies.