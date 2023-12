De la protesta als tribunals: com els litigis climàtics han canviat el rumb de l'ecologisme

La lluita de l'ecologisme i la societat civil per frenar la crisi climàtica ha pres un rumb diferent. De la via de la protesta i les grans manifestacions, alguns col·lectius han passat a la via judicial i els litigis climàtics s'han convertit en un modus operandi cada vegada més habitual en 2023, permetent que les organitzacions conservacionistes puguin sortejar el pessimisme per aconseguir victòries i arrabassar als grans contaminants la impunitat.

El 2021, la Justícia dels Països Baixos emetia una sentència històrica: la petroliera Shell era considerada responsable directa de la crisi climàtica. Els magistrats van concloure que la companyia, en elevar les seves emissions d'efecte d'hivernacle, estava desoint els acords climàtics internacionals i contribuint a escalfar el planeta, per la qual cosa l'obligava a canviar les seves polítiques empresarials i reduir les seves emissions de CO₂ en un 45% per al 2030.

La decisió, que va arribar després d'una demanda d'Amics de la Terra i que està encara en fase d'apel·lació, va obrir el camí a una manera d'actuar per a altres organitzacions socials i afectats per la crisi climàtica. Des de joves que temen per un futur hostil i demanden governs, a pagesos que demanden companyies energètiques per veure el seu sosteniment econòmic colpejat.

Pels drets de la infància

El dret de les generacions més joves a un medi ambient segur i saludable està cada vegada més en dubte. Amb el termòmetre del planeta a l'alça i les emissions d'efecte d'hivernacle disparades, són diversos els casos a tot el món en el qual grups de joves acudeixen als tribunals per demanar responsabilitats polítiques i empresarials. El 2023, de fet, es va donar la primera sentència històrica en aquest sentit. Un grup de menors va denunciar el Govern federal de Montana, als EUA, per no garantir un futur digne amb les seves polítiques ambientals i, finalment, els tribunals han donat la raó als joves.

A Europa, sis joves portuguesos es van plantar al setembre davant la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans per iniciar un litigi climàtic sense precedents. Aquest grup ha denunciat els 33 països i els seus governs, entre ells Espanya, per incomplir l'Acord de París i no frenar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. S'espera que els magistrats emetin la seva sentència el 2024.

També ha estat històrica la posició del Comitè Nacional de Drets Humans de Corea del Sud, que aquest 2023 va donar la raó a un grup de joves que va denunciar el Govern per vulnerar el seu dret a un medi ambient segur i saludable. Encara que aquest dictamen no és vinculant, es tracta de la primera vegada que un organisme governamental afirma que l'Estat té l'obligació de mitigar el canvi climàtic que les respostes que s'estan donant són insuficients.

Victòries i derrotes

L'ecologisme ha collit victòries impensables anys enrere i han obligat governs a actuar amb més contundència en les seves polítiques climàtiques. Enguany, mentre la COP28 es desenvolupava a Dubai, el col·lectiu belga Klimaatzaak va aconseguir que el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les condemnés definitivament Bèlgica i les regions de Flandes i Brussel·les per deixadesa en la lluita contra la crisi climàtica. Els magistrats han ordenat el Govern a reduir les emissions de CO₂ del país en un 55% per a 2030.

En paral·lel, els col·lectius ecologistes van obtenir una derrota inesperada aquest mateix any. Ecologistes en Acció, Fridays for Future, Greenpeace, Oxfam Intermón i la Coordinadora d'ONGs per al Desenvolupament van demandar l'Estat espanyol en 2020 per inacció davant la crisi climàtica i al juliol de 2023 el Tribunal Superior va rebutjar el recurs de les organitzacions després de considerar que les polítiques del Govern sí que eren vàlides per reduir les emissions d'efecte d'hivernacle.

Un 2024 amb sentències crucials

S'espera que durant 2024 els tribunals continuïn posicionant-se en casos que continuen oberts. De fet, els tribunals de Països Baixos tornaran a revisar el cas esmentat de Shell, després que la petroliera hagi presentat al·legacions i s'espera que hi hagi una vista del cas a l'abril i una sentència que tancament per complet el procés judicial.

A Estrasburg, el Tribunal Europeu de Drets Humans anunciarà diversos veredictes de casos com el de Les Àvies de Suïssa (KlimaSeniorinnen), un col·lectiu que va denunciar el 2016 el Govern suís en considerar que estava posant en risc les seves vides i la seva salut per les onades de calor derivades de la crisi climàtica. Els magistrats també emetran una sentència en 2024 sobre el ja esmentat cas dels joves portuguesos enfront de 33 països europeus i també tancaran la denúncia de Daniel Carême, un polític francès que va denunciar el Govern central per incapacitat de frenar l'emergència climàtica.

A Alemanya, 2024 serà un any clau per a un dels litigis climàtics més mediàtics: Saul Luciano Lliuya contra RWE. Aquest agricultor peruà va demandar el 2015 la companyia energètica alemanya, a qui culpa de causar el canvi climàtic i provocar inundacions que neguen els seus cultius. S'espera que el Tribunal Regional Superior de Hamm es pronunciï a mitjan any.