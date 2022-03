Protesta a Barcelona per reivindicar que "la regulació del lloguer no es toca"

Prop de 200 persones de diverses entitats, entre elles la PAH i el Sindicat de Llogateres i Llogaters, s'han concentrat aquest dissabte en defensa de la llei catalana que limita els preus dels lloguers que ha estat parcialment anul·lada pel TC. La protesta s'ha fet sota el lema 'La regulació no es toca' per denunciar que "els especuladors han utilitzat els tribunals per fer allò que no van aconseguir al Par-lament: tombar la regulació catalana de lloguers". El portaveu del Sindicat de Llogateres Enric Aragonés ha assegurat que la regulació dels preus "ha vingut per quedar-se" perquè és de "sentit comú que ha de tenir topalls". "Cal una nova llei que reguli els lloguers i hi ha diversos fronts oberts i la llei estatal de l'habitatge n'és un", ha reblat.

Tanquem l'acte cantant el nostre himne, solidaritat per sempre! Perquè quantes més siguem, més forts seran els nostres drets!#LaRegulacioNoEsToca pic.twitter.com/QCKWhVMZ2M — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) March 12, 2022