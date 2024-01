Protesta a Ripoll per defensar el dret a l'empadronament dels migrants: "Cap persona és il·legal"

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Ripoll per defensar el dret a l'empadronament i per denunciar que l'equip de govern encapçalat per Sílvia Orriols posa "traves" a les sol·licituds. Darrere pancartes on s'hi podia llegir 'No al racisme' o 'No a la islamofòbia', els manifestants han clamat que "cap persona és il·legal".

El manifest que han llegit durant l'acte remarca que l'empadronament "és un dret no que no es pot posar en dubte ni restringir" perquè és el que permet "accedir als serveis bàsics per viure, conviure i gaudir de benestar". El president de la comunitat musulmana Annour afirma que a Ripoll hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat tot i complir amb els requisits.

"Sincerament, ens és igual que aquest govern s'aferri al legalisme dels tres mesos per resoldre sol·licituds d'empadronament", recull el manifest que acusa l'alcaldessa d'imposar "directrius autoritàries" per "perjudicar" persones que han hagut d'emigrar dels seus països: "També sabem, i no ens sorprèn, que als fanàtics d'Aliança Catalana els sigui igual que dones, homes i criatures es trobin en una situació de vulnerabilitat per haver fugit de la guerra, la precarietat o la violència".

La concentració, convocada per la societat civil, s'ha fet aquest dissabte a les onze del matí davant l'Ajuntament de Ripoll i ha aplegat unes 200 persones. A les pancartes s'hi podia llegir 'Ripoll antifeixista i antiracista', 'Els racistes a les deixalles' o 'Dret a l'empadronament'. "Avui, veïns i veïnes de Ripoll ens concentrem davant l'Ajuntament per reclamar que es respecti el dret a l'empadronament de totes les persones. Un dret que no es pot posar en dubte ni restringir", ha clamat el manifest.

"Tot, com a excusa per no rendir comptes a la població sobre la seva nefasta gestió municipal que ja estem patint"

Els manifestants han assenyalat directament l'alcaldessa de voler "atiar l'odi entre vilatans i vilatanes" assenyalant i "acusant públicament a persones migrades, pobres, joves, entitats i col·lectius com a responsables d'una suposada decadència cívica i moral del poble": "Tot, com a excusa per no rendir comptes a la població sobre la seva nefasta gestió municipal que ja estem patint".

El president d'Annour, Ali Yassine Yassine, ha afirmat que l'equip de govern perjudica sobretot la comunitat musulmana i subratlla que tenen comptabilitzades almenys set famílies que es troben en una situació de "vulnerabilitat" perquè no es resol amb celeritat la seva sol·licitud d'empadronament tot i complir amb els requisits: "Hi ha famílies que acaben de portar els fills aquí al poble i no poden anar a l'escola, ni al CAP o a l'hospital. No es pot fer res sense empadronament".