Protesta veïnal al Raval contra l'ampliació del MACBA a la plaça dels Àngels: "No podem perdre ni un m2 d'espai públic"

Diversos col·lectius i veïns del Raval s'oposen a l'ampliació del MACBA a la plaça dels Àngels. L'ampliació, diuen, suposaria perdre gairebé mil m2 d'espai públic de la plaça perquè el museu comptaria amb un nou edifici de tres plantes que taparia el Convent dels Àngels. Els veïns volen evitar que el projecte tiri endavant, ja que el Raval és un dels barris amb menys espai públic per habitant.

Per això, demanen que s'aturi immediatament el procés d'ampliació i que es convoqui un consell de barri extraordinari a l'octubre per parlar-ne. "Si no s'atura i es convoca el consell de barri començarem accions contundents. Som veïns del Raval i defensarem el nostre barri", ha advertit Elisenda Puchades, membre del col·lectiu de l'Antiga Massana.