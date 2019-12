Prop d'un centenar de càrrecs electes sobiranistes s'han manifestat aquest dijous al matí al centre de Barcelona per protestar contra la sentència del judici de l'1-O i per demanar l'amnistia i la llibertat dels presos polítics. "Des del món local ens hem mobilitzat perquè creiem que la nostra ciutadania ens esperona a mobilitzar-nos i a rebutjar totes les injustícies", ha dit l'alcalde de Teià (Maresme), Andreu Bosch, en declaracions a la premsa.



L'objectiu d'aquesta marxa, que ha reunit electes de les principals forces sobiranistes -sobretot d’ERC, però també de JxCat, la CUP, els comuns i independents- i que ha comptat amb la presència de l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, era lliurar a la delegada de Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, un manifest que recull el "posicionament polític" de l'anomenada Assemblea d'Electes de Catalunya. Després de concentrar-se a la plaça Sant Jaume, els manifestants s’han dirigit a la Delegació del Govern espanyol, però no s’han pogut reunir amb Cunillera, que estava reunida a Figueres. Sí que han lliurat el manifest al registre de la Delegació.



El text, llegit per l'alcaldessa de Vilanova de Vallès, Yolanda Lorenzo, exigeix "diàleg a l'Estat i una taula de negociació que torni el conflicte a la política" i apel·la a la "mediació internacional per aconseguir aquest objectiu". "Treballem per l'autodeterminació i per una solució política que permeti els catalans decidir el seu futur polític a les urnes", prossegueix el text.



Andreu Bosch ha explicat que haurien agraït el "gest" que la delegada els hagués rebut i que mantenen la seva voluntat de reunir-se amb ella. Aquest grup d'alcaldes té previst dur a terme altres mobilitzacions a Madrid i davant el Parlament Europeu de cara a l'any vinent. L'alcalde de Teià també ha apuntat que traslladaran totes les propostes que neixin des d'aquesta mobilització a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Assemblea d'Electes per "coordinar" aquestes accions de protesta