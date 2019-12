Dos jutges, un al Prat de Llobregat i un altre a Barcelona, investiguen la pèrdua d'un ull de dos manifestants per bales de goma o foam durant les protestes contra la sentència del judici al Procés. Així ho ha anunciat la plataforma Som Defensores en una roda de premsa on han desglossat les dades de la repressió i la violència policial durant les manifestacions, que van engegar el 14 d'octubre amb l'ocupació de l'aeroport i van arribar al punt de més tensió durant la vaga general del 18 d'octubre. Tots dos ferits van rebre l'impacte durant aquestes dates: un a la planta baixa del pàrquing de l'aeroport del Prat el dia 14, i un altre als voltants de la plaça Urquinaona, el 18.



Tal com ha explicat la membre del centre Irídia Marta Valldaura, aquests dos casos formen part de les 15 denúncies per casos d’abús i violència portades pel centre i del total de 21 denúncies que porta l’assistència lletrada de la plataforma en el seu conjunt. A més, l’espai de coordinació antirepressiu per a persones detingudes assegura dur la defensa de fins a 25 manifestants denunciats per la policia. “Aquest dimecres, compareixerà el Conseller d’Interior, a qui vistes les situacions gravíssimes que denunciem, exigim que s’investiguin aquests fets i que se’n depurin responsabilitats”, ha demanat Valldaura.



A banda de les denúncies, Irídia ha afirmat haver atès fins a 149 persones –presencialment, amb trucades telefòniques o via mail- per “ituacions de violència institucional”. Aquesta xifra augmenta el nombre de 122 atencions que va comptabilitzar Som Defensores i que, segons l’advocada, segueix creixent dies després de les mobilitzacions. Del total d’atencions, el centre ha comptabilitzat fins a 43 agressions perpetuades per agents de la Policia Nacional i 75 pels Mossos d’Esquadra, mentre que la resta no s’ha pogut determinar.



Valldaura també ha parlat de 54 ferits per bales de foam i goma i tres agressions per atropellament “fent ús d’aquesta tècnica del carrusel, que ja es va dir que no es faria servir més”. A més, l’advocada ha mostrat la seva preocupació per la detecció de fins a vuit casos de “tortures o penes inhumanes i degradants”, amb casos de persones marxant soles de les concentracions o refugiades a locals durant les càrregues, a més de cinc agressions a periodistes comptabilitzades pel centre; una xifra que augmenta encara més en cas de tenir en compte les dades del grup Barnils, que n’ha recollit fins a 60, tal com ha recordat.

Informe sobre els empresonats

Durant la roda de premsa, el membre de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) Alejandro Forero també ha avançat algunes de les dades recollides a l’informe sobre la situació de les persones empresonades. Els experts han pogut recollir el testimoni de fins a 22 persones que han passat o es troben en presó preventiva, dels quals asseguren que 20 han patit maltractaments físics o psicològics: “Relaten cops al cap, a la cara, caps trepitjats, asfíxies i violència psicològica com amenaces, insults amb frases com “Te vas a enterar de esto, por ser independentista mátale”. També han denunciat les amenaces amb un cúter contra una de les detingudes a la comissaria de la Via Laietana, tal com ja va explicar Públic.



Segons Forero, l’informe ha posat especial èmfasi en les irregularitats en l’atenció mèdica: només 11 dels 22 empresonats van tenir accés a un metge sota custòdia policial i set d’ells van ser revisats al jutjat de guàrdia. “Tres dels detinguts van anar al metge amb manilles, i tots, tots ells, diuen que la revisió la van fer amb presència policial, un fet prohibit per la normativa nacional i internacional”. Per contra, 21 dels 22 casos van tenir accés a la revisió mèdica al centre penitenciari sense presència de funcionaris.



Forero també ha destacat que 18 dels empresonats eren menors de 25 anys i que al 42% dels entrevistats no els van llegir els seus drets. A més quatre dels empresonats no van tenir l’oportunitat de trucar als seus familiars i dos dels que sí que ho van poder fer o van fer en castellà forçosament. “L’informe posa èmfasis en el fet que la violència institucional va més enllà del cop de la policia, i que també es representa en qüestions com l’incompliment dels professionals mèdics, o dels jutjats, on els detinguts van rebre burles per part dels jutges, i fins i tot van veure policies amb la cara tapada a la sala”.

Contra les bales de goma

La portaveu de Novact Thais Bonilla ha posat en valor el dispositiu d’observadors i observadores que la plataforma va desplegar durant les mobilitzacions per recollir possibles vulneracions a peu de carrer. Bonilla ha lamentat la manca d’identificació dels agents policials i ha recordat la declaració al Parlament del passat 12 de novembre, que instava a la identificació dels agents per davant, per darrere, al casc i amb un codi curt i senzill de recordar: “Vetllarem perquè es faci efectiva aquesta mesura els pròxims sis mesos”.



També ha intervingut un dels portaveus d'Stop Bales de Goma Carles Guillot, qui ha fet una crida a totes les persones ferides per bales de goma i de foam a acudir a la plataforma: “Sabem que estan tenint suport d’especialistes en ajuda psicosocial, però també sabem que hi haurà coses que només les persones lesionades podrem explicar”. A més, Guillot ha demanat la dimissió del conseller Miquel Buch, una demanda compartida per tots els ponents.