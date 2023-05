El PSC avança a les quatre diputacions, però només té garantida la presidència de la de Barcelona

Les eleccions municipals d'aquest diumenge, a banda de decidir la composició dels ajuntaments, també van definir com queda l'escenari de les quatre diputacions catalanes. I el cert és que la victòria socialista en vots a Catalunya també s'ha traduït en més representació als organismes supramunicipals. No obstant, de moment, els socialistes només tenen garantida la presidència de la de Barcelona. Esquerra Republicana ha perdut pes en totes les diputacions, tot i que podria mantenir la presidència de la de Tarragona o Lleida en funció dels pactes postelectorals.

Anem a pams. La més desitjada, la Diputació de Barcelona, no només queda en mans del PSC de nou, sinó que ha guanyat pes. Els socialistes han aconseguit 19 diputats provincials (tres més que fa quatre anys) i es queden a set de la majoria absoluta, seguits dels 11 d'ERC, que baixa de 16 a 11 diputats. Per la seva banda, Junts puja de 7 a 10 representants gràcies als bons resultats de Trias a la capital.



Per tant, es podria reeditar sense problemes el pacte entre PSC i Junts, que ja ha governat el darrer mandat. A certa distància trobem els Comuns, amb 5 diputats; el PP, amb 4; Tot per Terrassa, que n'ha aconseguit 1 després de la seva victòria a la ciutat. Finalment, l'extrema dreta entrarà a la institució amb un diputat de Vox.

ERC podria revalidar la presidència a Lleida i Tarragona

La victòria socialista també tindrà efectes a la Diputació de Tarragona. El partit de Salvador Illa ha passat de 7 a 9 diputats i iguala ERC en nombre de diputats, tot i que els republicans han estat la força més votada. No obstant, amb aquesta aritmètica i sense majories clares, les formacions hauran de negociar i buscar pactes per governar l'ens provincial.

Junts per Catalunya ha estat la tercera força més votada, tindrà quatre diputats, però ha perdut la meitat d'escons. El PP torna a tenir representació a la cambra supramunicipal amb tres diputats provincials, mentre Vox entra per per primera vegada, amb dos. Ciutadans, com a tot arreu, desapareix també d'aquest mapa.

Les formacions hauran de negociar i buscar pactes per governar l'ens provincial

El mateix passa a la Diputació de Lleida, fins ara en mans d'ERC gràcies a un pacte amb Junts. Els republicans passen d'11 a 9 diputats, però han estat la força més votada. El PSC ha aconseguit ampliar considerablement la seva representació a la corporació municipalista i ha passat de 3 a 8.

Per contra, Junts ha patit una davallada important ja que n'ha perdut 4 dels 8 que tenia. No obstant, els republicans podrien revalidar el pacte de govern actual sumant amb Junts per aconseguir una majoria absoluta de 13 diputats. El PP torna a entrar a la Diputació i ho fa amb 3 diputats mentre que l'extrema dreta hi serà present per primera vegada amb un diputat. No han aconseguit representació Cs i En Comú Podem, que en tenien un cadascú.

Junts manté la Diputació de Girona

A Girona, Junts continuarà sent el partit amb més representants a la Diputació, tot i que en perd un: passa d'11 diputats provincials a 10. El segueix ERC, que perd un representat i es queda amb 8. El PSC es manté com a tercera força, però aconsegueix sumar un diputat i passa dels 4 als 5. Per la seva part, la CUP ha guanyat un diputat i es queda amb dos. Tots per l'Empordà i Independents per la Selva es queden amb un únic representant.