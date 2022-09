El PSC considera "irresponsable" l'actitud del Govern mentre els comuns reclamen a Aragonès que trenqui amb Junts

Dures crítiques de l'oposició davant la crisi de Govern a Catalunya. El primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha denunciat el "comportament irresponsable i egoista" del Govern d'ERC i JxCat, que està "en temps de descompte", ja siguin "hores o dies". El cessament del vicepresident Jordi Puigneró per part del president Pere Aragonès és l'últim esdeveniment d'una crisi precipitada arran de la proposta de Junts que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança. Mentrestant, els comuns reclamen a Aragonès que trenqui amb Junts i la CUP critica que el conflicte es tracta d'una "pugna per l'hegemonia de l'independentisme".

Illa creu que el Govern està "en temps de descompte"

En declaracions a Catalunya Ràdio, Illa ha assegurat que està seguint "amb molta preocupació" la crisi al Govern. "No m'agrada el que està passant", ha afirmat. Illa considera que en aquest moment tan "complicat", amb la inflació disparada i la incertesa per la guerra a Ucraïna, els socis del Govern "estan pensant només en ells mateixos i en els seus interessos electorals". Al seu parer, "estan malbaratant el temps dels catalans" i aprofundint en la "degradació de les institucions" catalanes.



Illa ha recalcat que aquests "són moments per tenir governs forts, amb estabilitat, centrats en la feina" i que no estiguin pendents dels seus "càlculs electorals". Un govern de coalició, ha dit, "és normal que tingui certes diferències", però "ha de tenir un mínim full de ruta compartit", cosa que, ha remarcat, no passa en aquest cas.



Aquest dimecres, l'executiva de Junts debat en una reunió d'urgència si surt del Govern de forma immediata o ho posa en mans de la militància, a través d'una consulta que ja fa setmanes que es preveu tot i que no tenia data fixada. Si Junts decideix sortir en bloc del Govern, segons Illa, Aragonès "haurà d'explicar com pensa governar" en solitari, si és això el que pretén fer. Tant ERC com el propi Aragonès han manifestat reiteradament que tot i que el Govern es trenqui, no convocarà eleccions.

Preguntat sobre si Aragonès podria comptar amb el suport del PSC, ha recordat que els socialistes ja li han "estès la mà per aprovar els pressupostos" de la Generalitat per al 2023, i el president els "ha dit que no". El dirigent socialista no ha volgut pronunciar-se sobre si caldria convocar eleccions en cas que JxCat sortís del Govern, perquè abans vol "escoltar" Aragonès. "No és temps d'aventures", ha advertit, i ha assenyalat que si ERC "vol governar en minoria" sense haver guanyat les eleccions, haurà d'"explicar com ho vol fer i amb qui".



El Govern fa encara no un any i mig que camina, després d'unes eleccions que va guanyar el PSC en nombre de vots tot i empatar a 33 escons amb ERC. Junts va obtenir un escó menys, 32. El maig de 2021 se signava un pacte de legislatura entre ERC i Junts que la formació postconvergent assenyala que no s'està complint pel que fa a avançar cap a la independència. Això és el que, a finals d'agost, va donar el tret de sortida a una nova fase de tensions que va anar escalant al voltant de la Diada i que ara, a dos dies del cinquè aniversari de l'1-O, ha arribat a un punt crític.

Els comuns insten Aragonès a "prendre decisions"

Per la seva banda, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, veu "incomprensible" que Aragonès "esperi eternament" que Junts "es decideixi". En una entrevista a SER Catalunya, Cid ha criticat que el president estigui esperant "la partida de ping-pong" entre ERC i Junts per veure "qui marxa o qui fa fora" del Govern. Cid s'ha mostrat "sorprès" que Aragonès considerés que pot seguir governant amb Junts i l'ha instat a "aclarir-se" i "prendre decisions". De fet, el portaveu dels comuns al Parlament ha donat per "morta" l'aliança entre ERC i Junts, que ha subratllat que ja va "néixer trencada".

En ser preguntat per si aposta perquè hi hagi eleccions anticipades, Cid ha dit que no és un escenari "descartable" però ha remarcat que hi ha "un grau d'incertesa molt gran per la situació econòmica". De totes maneres, ha subratllat que els comuns "no jugaran a generar més inestabilitat".



Mentrestant, la CUP ha criticat que el tema del conflicte no és per les polítiques ni l'estratègia, sinó una "pugna" per disputar-se l'hegemonia de l'espai independentista. La diputada Laia Estrada així ho ha afirmat a Twitter, igual que el també diputat Carles Riera: "Mentre ERC i Junts es disputen la seva hegemonia electoral, les hemorràgies del país continuen. La gent mereix alguna cosa millor".