El PSC que es desmarca del discurs oficial del partit i reclama l’alliberament dels presos polítics

Des que l’octubre de 2017 Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van ser empresonats, el PSC ha qualificat en algunes ocasions de “desproporcionada” la presó provisional per a ells dos i per a la resta -un total de nou- de dirigents independentistes tancats. Ara bé, els principals dirigents de la formació en cap moment han demanat explícitament el seu alliberament. Amb tot, la posició no és monolítica i sí que hi ha càrrecs dels socialistes catalans que advoquen clarament perquè es deixi en llibertat els presos polítics independentistes i que, per tant, es desmarquen de la línia oficial del partit.



Un dels exemples més destacats és l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que en una entrevista a El Periódico ha manifestat que “no té cap sentit que hi hagi polítics i líders socials en presó preventiva havent d’esperar la sentència a la presó. (...) desitjo que la sentència contribueixi a la solució del problema i no a crear més conflicte. La solució ha de passar per la política i no es podrà fer amb polítics i líders socials a la presó”.



No és la primera vegada que Mayoral, alcalde de la capital del Vallès Oriental des del 2004, es pronuncia en aquest sentit. El març de 2018 va reclamar als alcaldes de la comarca la creació d’un “front unitari” per exigir l’alliberament dels presos polítics. En aquell moment va titllar “d’innecessaris i indignes” els empresonaments i va mostrar-se partidari d’unir-se al front pel seu alliberament impulsat pel president del Parlament, Roger Torrent. Mayoral ha mantingut contacte amb diversos dels presos polítics, com ara els republicans Oriol Junqueras i Raül Romeva.



La posició pública de Mayoral no és la dominant al partit, si bé hi ha altres dirigents que també s’han pronunciat en termes similars. És el cas, per exemple, de l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, que l’any passat va llegir una declaració institucional exigint l’alliberament “immediat” dels presos. El text estava consensuat amb ERC, Decidim i el PDeCAT. Després també hi ha hagut casos de grups locals del PSC que han signat mocions municipals reclamant l’alliberament dels presos polítics, com ha passat al Morell (Tarragonès). També ho ha fet el PSC de Santa Coloma de Gramenet, on té l’alcaldia a les mans de Núria Parlon, entre d’altres.



El 2017, alguns dirigents històrics del partit, com l’exprimer secretari Raimon Obiols, van signar un manifest per reclamar l’alliberament dels presos. Entre els signants també hi havia dirigents actuals, com l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas.

Sense demanar l’alliberament



L’executiva del partit, però, no s’ha pronunciat a favor de l’alliberament dels presos des de la tardor del 2017. Com a molt ha titllat la mesura com a “desproporcionada” i ha presentat mocions per reclamar “l’apropament” dels presos a Catalunya quan estaven tancats a centres penitenciaris madrilenys. Això sí, pronunciant-se alhora a favor de les “decisions judicials”. Al Parlament, el PSC també s’ha mostrat crític quan s’han aprovat mocions per reclamar la llibertat dels presos. El març de 2018, per exemple, el diputat Ferran Pedret va manifestar que “com a poder legislatiu no li podem dir al poder judicial què ha de fer”.



Una altra cosa són les visites de dirigents del partit als presos polítics. No ho ha fet el primer secretari, Miquel Iceta, amb el peculiar argument que si ho fes s’utilitzaria políticament, però sí els han visitat altres pesos pesants de la formació, com l’expresident de la Generalitat, José Montilla, els alcaldes de Cornellà i Sant Joan Despí, Antoni Balmón i Antoni Poveda, el diputat tarragoní Carles Castillo o l’ara primer tinent d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.