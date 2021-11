El PSC dona per "trencada" la majoria de la investidura i retreu a Aragonès "improvisació"

La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ha afirmat que la majoria de la investidura està "trencada" i això obre de nou un escenari "d’incertesa i inestabilitat" a Catalunya. Durant el ple on s’ha de votar si s’avança en la tramitació dels pressupostos, la portaveu ha lamentat que el Govern no s’hagi assegut a parlar amb el seu grup per negociar els comptes i ha negat que l’acord amb En Comú Podem signifiqui ampliar majories. "Si hagués volgut un pressupost amb una majoria àmplia s’hagués assegut", ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El PSC s'ha tornat a oferir com a alternativa

"No pot improvisar amb Catalunya", ha afegit la portaveu, que ha lamentat que les negociacions amb altres grups s'obrissin fa només cinc dies i excloent-ne el PSC, quan es va veure que la CUP no retiraria l'esmena a la totalitat degut als avenços insuficients en les negociacions. Després que l'acord amb els comuns hagi despertat el rebuig de JxCat, Romero ha dit que la situació recorda el 2020, quan el llavors president Quim Torra va anunciar que la confiança entre els socis de govern s'havia perdut.



Romero ha lamentat que en els sis mesos de mandat que porta Aragonès s’hagi vist "desgovern, inestabilitat, tacticisme i miopia" i ha afirmat que el PSC "es mantindrà inalterable" en la seva oferta d’una alternativa pel "bon govern". Les ofertes dels socialistes com a alternativa han estat recurrents des dels resultats de les eleccions del 14-F sense que hi hagi hagut una correspondència per part del Govern.

"No són els nostres pressupostos"

"No són els nostres pressupostos, tenim una alternativa a aquesta visió de país", ha afirmat la portaveu, que ha negat que hi hagi un augment significatiu dels recursos al que han estat qualificats com "els pressupostos més expansius de la història de Catalunya". Entrant en els detalls del pressupost, la portaveu socialista ha criticat la que considera poca inversió en salut, indústria, innovació i turisme, i ha instat a incloure les grans empreses en la negociació del nou decret d’energies renovables.



Pel que fa als ingressos, Romero ha demanat a Aragonès que la Generalitat participi en les reunions per modificar el sistema de finançament autonòmic que estan tenint lloc amb l’Estat i també que es revisi la fiscalitat. "Vostè ha de treballar per gestionar millor la realitat", li ha dit.