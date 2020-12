El PSC fitxa Gemma Lienas, exnúmero dos dels comuns al Parlament, per les eleccions del 14 de febrer

L'escriptora i exdiputada de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) Gemma Lienas és el nou fitxatge del PSC per les eleccions del 14 de febrer. El partit encapçalat per Miquel Iceta comptarà amb qui va ser número dos de CSQP a les eleccions del 2015 -només per darrere de Lluís Rabell- i la incorporarà en la quarta posició de la seva llista electoral per Barcelona. La confluència és el precedent de Catalunya en Comú, si bé dins l'espai diputats com Lienas, Lluís Rabell i Joan Coscubiela representaven el sector més contrari a l'independentisme. Lienas, que va ser diputada durant tota la legislatura que va acabar el 2017, també havia format part de la candidatura municipal del 2015 de Barcelona en Comú i prèvisament havia estat en posicions simbòliques en candidatures d’ICV-EUiA. Curiosament, fa cinc anys era partidària del dret a decidir i va admetre que se li feia "difícil" veure el PSC "com un partit d'esquerres".

El fitxatge de Lienas, que entraria al partit com a independent, arriba després que el PSC hagi tancat l'acord amb la formació de dretes Units per Avançar per repetir l'aliança electoral de fa tres anys i que podria situar de nou a Ramon Espadaler de número tres. A dos dies del consell nacional dels socialistes, que se celebrarà aquest dimecres, caldrà veure si el partit reforçarà l'òrbita ecosocialista o del centredreta catalanista, dues de les esferes que esperen ampliar en els propers comicis.



D'altra banda, Lienas ha tingut prèviament un vincle amb els socialistes catalans, ja que els ha ajudat a redactar polítiques feministes. Ferma defensora dels drets de les dones, Lienas ha publicat recentment Drets fràgils (Edicions 62), en el que aprofundeix sobre les desigualtats entre homes i dones.

D'altra banda, l'escriptora va rebre el 2003 el premi Ramon Llull– i és autora de títols de literatura juvenil -com El diari de la Carlota-. El 2018 va guanyar el primer BBVA Sant Joan amb la novel·la El fil invisible i va ser guardonada amb el premi Vaixell de vapor amb l'obra Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline.