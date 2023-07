El PSC es garanteix la presidència a la Diputació de Barcelona gràcies a un pacte amb Tot per Terrassa

PSC i Tot per Terrassa (TxT) han tancat un acord a la Diputació de Barcelona. Sumant el pacte previ amb els comuns, els socialistes s'asseguren la presidència del govern de l'ens provincial, amb la socialista Lluïsa Moret com a presidenta. PSC, comuns i la diputada de TxT sumen 23, encara per sota dels 26 que marca la majoria absoluta.

Es dona el cas que Junts i ERC també podrien sumar 23 diputats, però no han fet públic cap acord. Això no obstant, en cas d'empat guanyaria la llista més votada a les eleccions municipals, la dels socialistes. Per tant, necessitarien vots del PP per poder superar l'acord d'esquerres a tres, el que políticament és inviable.

Socialistes i En Comú Podem van arribar a un acord ara fa una setmana, en el qual es van comprometre a diverses línies mestres del pla de mandat. L'acord contempla la presidència de Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i que la coordinadora nacional de Catalunya En Comú, Candela López, ostenti una vicepresidència.

Després que la direcció de Junts hagi decidit no reeditar l'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona, hi ha la incògnita de saber què votaran aquests independents de la formació. Es tracta de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.

La incògnita que també resta pendent és saber què faran els quatre diputats que té el PP. Tot plegat 24 hores abans del ple de constitució de la Diputació de Barcelona.