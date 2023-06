PSC i Junts desbanquen ERC de l'alcaldia de Roses: els republicans demanen que reculin

PSC, Junts i Gent del Poble han arribat a un acord per governar plegats la pròxima legislatura a Roses (Alt Empordà), desbancant a ERC, el partit que va guanyar les eleccions del 28 de maig. El pacte inclou partir-se l'alcaldia entre les dues formacions més votades: el PSC ho farà els tres primers anys de mandat i Junts hi governarà el darrer.

Es tracta del primer pacte rellevant entre socialistes i Junts enmig del debat de l'independentisme entre recuperar la unitat o tornar a la sociovergència i els tripartits. Els resultats d'ERC, Junts i la CUP han fet replantejar novament la seva política de pactes, i els pactes locals podrien tenir el seu pes i influència en l'àmbit nacional.

En les eleccions del 28 de maig, ERC i PSC van aconseguir quatre regidors cadascun a Roses, però els republicans amb més vots. Junts es va quedar amb tres (un menys que el 2019), Lliures x Roses dos, Gent del Poble dos més, mentre PP i Vox en van sumar un cadascun.

El portaveu de Gent del Poble, Fèlix Llorens, justificava ahir que han escollit pactar amb el PSC perquè consideren que és "el que millor reflecteix el resultat electoral". Llorens va detallar que "el pacte està molt avançat", però que "falta tancar serrells". Els socialistes van assolir quatre regidors com Esquerra, però 120 vots menys que els republicans.

La majoria absoluta a la localitat se situa en els nous regidors, ja que el consistori en té disset en total. Així, aquest pacte de les tres formacions anunciat diumenge suma la majoria absoluta, amb la qual governarien Roses amb un executiu tripartit els pròxims quatre anys.

ERC demana recular

Tot això, sempre que no hi hagi canvis d'ultima hora, molts cops a l'ordre del dia de la política local. I és que ERC ha demanat a les dues formacions amb qui ha format govern els últims quatre anys (Junts i Gent de Poble) que ho reconsiderin i facin marxa enrere. Els republicans assenyalen que el pacte a tres bandes per desbancar la llista més votada és "incomprensible".

El cap de llista d'Esquerra, Joan Plana, ha assegurat aquest dilluns que estan disposats a negociar sense línies vermelles i que per ells "no serà". Plana ha dit que "encara queda temps" per reconduir un pacte "entre els principals perdedors de la nit electoral", en una roda de premsa davant de desenes de membres del partit i ciutadans que li han donat suport.

Joan Plana amb l'exconsellera Dolors Bassa en primer terme a la roda de premsa de Roses. — Gemma Tubert / ACN

Plana ha reivindicat Esquerra com a llista més votada en els comicis del 28-M i que la seva prioritat sempre ha estat reeditar el pacte amb Junts i Gent del Poble. Segons ha dit, arribant a cedir a Junts l'últim any d'alcaldia. "Un oferiment que va ser rebutjat per la seva candidata al·legant que no se sentia legitimada", ha assegurat Plana.