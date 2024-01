El PSC intensifica les converses amb ERC sobre el Govern de Barcelona però els republicans frenen les expectatives

La presidenta del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reconegut que les converses amb el PSC "s'han intensificat", però ha avisat que "és massa aviat per fer especulacions". La republicana assegura que només s'ha parlat del model de ciutat que volen: una Barcelona amb polítiques progressistes, oberta i capaç de protegir la seva identitat i que exerceixi de capital de Catalunya, ha dit.

La representant municipal ha dit que les trobades amb l'alcalde de la ciutat Jaume Collboni "entren dintre de la normalitat institucional". En aquest sentit, la regidora també ha negat que s'estiguin abordant temes com els pressupostos o un possible pacte a tres amb els comuns i els socialistes.

"Estem on estàvem, no hi ha hagut cap canvi", ha remarcat Elisenda Alamany. La portaveu assegura que ERC no renuncia a "ser protagonista" i ha demanat a la resta de partits que no parlin en nom dels republicans: "No necessiten la tutela de ningú en cap conversa amb el govern municipal". "Nosaltres ens reunim amb el govern de la ciutat i no parlem per tercers i no podem aventurar res de formules perquè les converses són molt inicials", ha afegit.

Segons ha dit, els únics temes que s'han tractat tenen a veure amb "el model de ciutat i les preocupacions dels barcelonins i barcelonines". Ha detallat que han posat sobre la taula la necessitat que el govern de Barcelona "miri cap al futur, i per tant impulsi polítiques progressistes". També que la ciutat continuï sent oberta, però amb capacitat de protegir la seva identitat i personalitat, i que ha de ser capaç d'exercir de capital de Catalunya.

Trobades després de Nadal

L'alcalde Jaume Collboni i la presidenta del grup polític municipal de Barcelona en comú, Ada Colau no es van reunir finalment aquest dijous, tal com estava previst. Els comuns van detallar que la trobada s'ajornava a petició de govern, sense donar més detalls dels motius. Resten a l'espera que els proposin una nova data per trobar-se amb Collboni.

Les trobades s'emmarquen en les negociacions que el PSC ha reprès després de Nadal amb el compromís de formar un govern de coalició i aprovar el pressupost del 2024 abans de la primavera. Amb tot, l'alcalde encara no s'ha posicionat sobre qui és el seu soci preferent i també manté converses obertes amb Trias per Barcelona. Això no obstant, ha assegurat que les polítiques que impulsarà el nou executiu seran "progressistes" i que l'acord i els pressupostos arribaran abans de la primavera.