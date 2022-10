El PSC manté la "mà estesa" a Aragonès pels pressupostos però li reclama que digui com governarà

Tres dies després de l'anunci de la sortida de Junts per Catalunya del Govern, el PSC manté inalterable el seu discurs i segueix oferint "mà estesa" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, tot i que ERC insisteix que no pensa negociar els comptes amb els socialistes. En qualsevol cas, almenys a nivell públic, el PSC no planteja un escenari d'eleccions catalanes a curt termini, sinó que se centra en la pantalla d'uns comptes que, d'entrada, elevarien el sostre de despesa de la Generalitat en més de 3.000 milions. "Catalunya no necessita eleccions, necessita estabilitat", seria la idea en la qual ha insistit la portaveu del PSC, Elia Tortolero.

Després que l'executiva de la formació liderada per Salvador Illa s'hagi reunit durant tot el matí, Tortolero ha detallat que una de les conclusions de la trobada ha estat que ens encarem a un "moment molt complicat" a nivell europeu i que "calen governs forts i estables" per afrontar-lo, justament el que Catalunya no té després de "més de 500 dies de confrontació permanent entre els socis". La dirigent ha reblat que "avui Pere Aragonès té 33 diputats, i un govern molt més dèbil i feble que el que tenia la setmana passada".

"Catalunya no es pot deixar perdre els 3.098 milions de més que incorporen els pressupostos"

En aquest sentit, els socialistes catalans mantenen la seva política de mà estesa, però li reclamen al president "que ens expliqui com i amb qui pensa governar", sobretot si manté el veto al PSC. "El repte més important que tenim ara són els pressupostos, Catalunya no es pot deixar perdre els 3.098 milions de més que incorporen i que són imprescindibles per fer polítiques socials, sanitàries i educatives", ha insistit Tortolero. per a qui seria un "error" que es prorroguessin, una possibilitat plantejada per diversos dirigents republicans. Malgrat les declaracions dels darrers dies dels principals dirigents d'ERC es mostra confiada que finalment "recapacitin" i s'avinguin a negociar uns comptes que sense el suport del PSC difícilment poden aprovar-se en l'actual context polític.

Ronda de contactes amb entitats

Paral·lelament, l'executiva del PSC també ha aprovat iniciar una ronda de contactes "intensa i extensa" per tot el territori català, per reunir-se amb entitats i organitzacions sindicals, empresarials o socials, entre d'altres, per copsar la seva opinió i demandes amb relació sobre la situació actual. "És el moment d'escoltar les entitats", ha insistit Tortolero, que ha subratllat que amb els contactes habituals que ja mantenen amb organitzacions catalanes "ens trobem que la gent vol estabilitat i vol pressupostos".

La predisposició dels socialistes per arribar a acords puntuals amb el Govern, encara que sigui en temes tan transcendents com els comptes, en cap cas es traduirà en la seva hipotètica entrada a l'executiu, una opció inviable políticament a curt termini tant per a ells com, sobretot, per a ERC. De fet, a banda de demanar-li a Aragonès que detalli "com pensa fer-ho" a partir d'ara, després que la sortida de Junts l'hagi debilitat molt a nivell parlamentari, Tortolero ha tornat a reclamar al president que convoqui la taula de partits a Catalunya.

Finalment, ha respectat la decisió de Quim Nadal d'entrar al Govern com a conseller de Recerca i Universitats, però ha recordat que ja fa anys -el 2015, en concret- que va deixar de ser militant del PSC, partit per al qual havia estat alcalde de Girona durant 23 anys (1979-2002) i conseller dels dos governs tripartits.