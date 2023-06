El PSC recupera les alcaldies de Tarragona i de Lleida amb Viñuales i Larrosa i els dos governs en minoria

El PSC ha recuperat aquest dissabte les alcaldies de Lleida i de Tarragona després de quatre anys en poder dels alcaldes d'Esquerra Republicana. Això sí, ho fa després de guanyar les eleccions a les dues ciutats però de moment sense pactes i amb governs en minoria.

El socialista Fèlix Larrosa ha estat investit alcalde de Lleida amb els 9 vots del grup socialista i per tant governarà en minoria substituint al republicà Miquel Pueyo que ha abandonat la política després de la derrota a les eleccions. En aquest sentit, el nou alcalde ha comentat en el seu discurs d'investidura que és conscient que assolir consensos serà "difícil" però a la vegada ho veu "factible".

El PSC confia en aplicar la "geometria variable" per poder governar la ciutat els propers quatre anys i l'oposició, ha mostrat en reiterades ocasions voluntat de col·laborar a assolir grans acords. Els grups de l'anterior govern municipal, ERC i Junts, i també el Comú si que han fixat línies vermelles com la del model comercial que ells han defensat. L'extrema dreta de Vox ha estat l'altra protagonista del ple amb els dos regidors que han entrat a la Paeria.

L'alcalde de Tarragona, Rubèn Viñuales, parlant a l'inici del ple de constitució del consistori amb el primer secretari de PSC, Salvador Illa, i l'exalcalde Ballesteros. — Neus Bertola/Mar Rovira / ACN

Viñuales rep el suport de Salvador Illa

"Soc conscient que no tinc majoria, treballem per allò que ens uneix i no el que ens separa"

Per la seva banda, Rubén Viñuales ha estat investit alcalde de Tarragona després que cap candidat hagi obtingut la majoria. El nou batlle ha quedat proclamat automàticament un cop s'ha votat a mà alçada, ja que els socialistes són la força més votada. El PSC ha recuperat l'alcaldia després de quatre anys d'un govern republicà i independentista, presidit per Pau Ricomà -que ha decidit abandonar la política- i que va arrencar amb un pacte amb els comuns.

En el seu discurs, Viñuales ha afirmat que governarà per a tothom i ha estès la mà a la resta de grups per assolir grans consensos de ciutat. "Soc conscient que no tinc majoria, treballem per allò que ens uneix i no el que ens separa", ha expressat. En el ple de constitució, celebrat aquest dissabte al migdia, hi ha assistit el primer secretari del PSC, Salvador Illa.