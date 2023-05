El PSC s'imposa a les municipals a Catalunya i ERC pateix una forta davallada i cau a la tercera posició

El PSC ha estat la força més votada a les eleccions municipals d'aquest diumenge, amb més 710.000 vots (23,7% del total), seguit de Junts, que ha reunit 550.000 vots (18,3%) i ERC, amb 520.000 sufragis (17,3%). Els republicans han caigut en tercera posició, però són els que han aconseguit més regidors arreu del país, amb 2.887, per davant de Junts, amb 2.676, i, en tercer lloc, el PSC, amb 1.453 regidors. ERC, però, era qui més candidatures presentava.

En els passats comicis, els republicans van ser la primera força, tant en vots com en regidors. ERC, però, només va superar el PSC en poc més de 50.000 vots. Aquesta vegada, els socialistes han tret 200.000 vots més que els d'Oriol Junqueres.

La CUP conserva el quart lloc en nombre de regidors, amb més de 300, però obté poc més de 130.000 vots. Tant els Comuns (265.000) com el PP (245.000) aconsegueixen més vots que els cupaires. Una de les grans novetats és la irrupció de Vox, que fins ara només tenia 3 regidors a Catalunya i en passarà a tenir 124, després de rebre 150.000 sufragis.



Els socialistes tornen a dominar

Una de les grans notícies de la nit electoral és que el PSC ha guanyat força a pràcticament totes les demarcacions de Catalunya, tot i que Jaume Collboni no ha aconseguit imposar-se a Barcelona. A l'Àrea Metropolitana, els socialistes ha mantingut el seu domini. A Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, Marta Farrés i Núria Parlon, respectivament, han arrassat amb la majoria absoluta, mentre que a l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín l'ha perdut, tot i imposar-se amb 13 regidors (d'un total de 27). A Badalona, però, el PP d'Albiol ha arrasat i el PSC només ha sumat quatre edils.



Pel que fa a les altres capitals catalanes, el PSC ha recuperat terreny. Els socialistes han recuperat Tarragona i Lleida. Tant Ruben Viñuales com Fèlix Larrosa han obtingut nou regidors. A més a més, ha estat primera força a Girona i podria governar-hi.

A banda de Barcelona, l'altre gran fracàs del PSC és Terrassa, on ha repetit victòria la candidatura independent Tot per Terrassa, de l'alcalde Jordi Ballart, amb 11 regidors, un més que fa quatre anys. El segueix el PSC, amb 7 regidors.



La patacade d'ERC

L'altra gran notícia de la nit és la davallada d'ERC, tot i ser la formació que ha obtingut més regidors. Per una banda, a Barcelona, Ernest Maragall ha quedat quart, amb 5 regidors, un resultat molt allunyat del de fa quatre anys, que van ser la força més votada. També ha perdut les alcaldies de Tarragona i Lleida.

Un dels objectius d'ERC aquestes eleccions era retallar distàncies amb el PSC a l'Àrea Metropolitana, en certa mesura ho ha aconseguit, però no com perquè la formació de Salvador Illa perdés alguna de les majories absolutes, com les de Santa Coloma de Gramenet o l'Hospitalet de Llobregat, on Gabriel Rufián només ha obtingut quatre regidors. A l'Hospitalet de Llobregat, ERC ha empitjorat els resultats de fa quatre anys i ha quedat segona força: ha passat de 5 a 4 regidors. També ha empitjorat a Sant Cugat del Vallès, on ha passat de 6 a 4 regidors i difícilment mantindrà l'alcaldia.

Junts recupera terreny a Barcelona, però perd Girona

Junts està de celebració. Xavier Trias ha recuperat després de 8 anys l'alcaldia de Barcelona. Els postconvergents també mantenen feus històrics com Vic -tot i que ha perdut la majora absoluta-, Igualada i Tortosa. També ha estat la força més votada a Sant Cugat del Vallès, on ha obtingut 9 regidors i aspira a recuperar l'alcaldia que fa quatre anys va assolir ERC amb un acord amb CUP i PSC.

Ara bé, Junts ha perdut un dels seus grans feus: Girona, on s'ha imposat el PSC, amb els mateixos 8 regidors que Guanyem, segona força. Gemma Geis ha quedat en tercera posició, amb sis, i es molt poc probable que pugui ser alcaldessa. Tampoc ha aconseguit imposar-se a Mollerussa, on aspirava a guanyar al PDeCAT de Marc Solsona.

Els Comuns es queden sense el seu gran bastió polític

Tampoc ha estat una bona nit per En Comú Podem, que s'han quedat sense el seu gran bastió polític, Barcelona, on han perdut l'alcaldia amb 9 regidors. Pel que fa als altres objectius dels Comuns, es mantenen com a primera força al Prat de Llobregat, tot i perdre 2 regidors respecte al 2019 i sumar-ne 9 de 25. A Montcada i Reixac, però, han perdut dos regidors i serà la segona força, per darrere del PSC, que ha estat la força més votada.

En Comú Podem manté representació a Tarragona, amb dos regidors, i també a Lleida, tot i que perd un dels dos regidors que tenia.

La CUP: fracàs a Barcelona, primera força a Berga

La CUP tampoc ha viscut una bona nit electoral. Els anticapitalistes no han aconseguit el seu gran objectiu que era entrar a l'Ajuntament de Barcelona. També ha perdut força a l'àrea metropolitana, on s'han tornat a quedar sense representació en nuclis com l'Hospitalet de Llobregat o Terrassa. Tampoc han aconseguit mantenir els regidors de Tarragona i a Lleida s'han tornat a quedar fora.

Ara bé, a Girona la CUP ha obtingut bons resultats i han sumat dos regidors més (8) respecte l'any 2019, empatant amb el PSC. També ha aconseguit retenir les alcaldies emblemàtiques on governa des de fa diversos mandats, com Berga, Navàs (Bages) o Celrà (Gironès).



La irrupció de l'extrema dreta i la desaparició de Ciutadans

Pel que fa a la dreta espanyolista, la noticia de la nit és que l'extrema dreta de Vox ha entrat a molts ajuntaments catalans. Si a les passades eleccions només van aconseguir representació a Salt, en aquests comicis han entrat als principals consistoris. Destaquen els casos de Tarragona, amb 4 regidors, Barcelona, amb 3, Lleida, amb 3 i Girona, amb 1.

Per la seva banda, també ha estat una bona nit pel Partit Popular (PP), que ha recuperat representació a molts ajuntaments catalans. Ha guanyat amb majoria absoluta a Badalona, amb el 56% dels vots i 18 regidors. Ciutadans desapareix definitivament de pràcticament tots els municipis catalans.

El 2019 ERC va superar el PSC en poc més de 50.000 vots

El 2019, els republicans van reunir 822.107 vots -el 23,53%-, mentre que els socialistes van quedar-se en 768.478 -22,0%- i Junts va situar-se en tercera posició amb el 15,95% dels sufragis, gràcies a les 557.303 paperetes que va rebre. ERC, però, només va superar el PSC en poc més de 50.000 vots. A nivell de regidors, ERC en va sumar 3.114, Junts, 2.798, i el PSC, 1.308.

Fa quatre anys, ERC va imposar-se per primera vegada en unes eleccions municipals a Catalunya des de la II República tant en nombre de vots com de regidors, però Junts la va superar en alcaldies (371). Els republicans van ser la força més votada a Barcelona i Lleida i van empatar en nombre de regidors a la capital del Tarragonès.