El que havia de ser un gran acte de campanya del partit socialista s’ha convertit en un comiat al difunt Alfredo Pérez Rubalcaba. La mort del que havia estat ministre, vicepresident del govern espanyol i secretari general del PSOE ha provocat que el president espanyol, Pedro Sánchez, anul·lés el seu viatge a Barcelona i que el míting previst a Nou Barris es convertís en un acte d’homenatge i record encapçalat pel primer secretari del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Miquel Iceta, i el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.



Una pantalla ensenyava Rubalcaba en el discurs de la conferència política del PSOE de l’any 2013. Des del primer segon, el públic dret i una onada d’aplaudiments han omplert la plaça d’Ángel Pestaña. “Volem que els catalans i les catalanes vulguin viure a Espanya”, deia l’exvicepresident del govern espanyol des de la pantalla. “Som el Partit Socialista i tenim un projecte per a Espanya, per a Europa i per als progressistes”.

Miquel Iceta: "Us demano que no l'oblidem com a home honest, amic de Catalunya. L'home que va unir el socialisme espanyol"

Collboni ha inaugurat l’esdeveniment donant gràcies als assistents i anunciant que els actes de campanya que hi havia previstos per al dia d’avui s’han suspès -com han anunciat també altres partits. “L’Alfredo formava part d’una generació que va portar la democràcia a aquest país i que va posar Espanya a Europa i al món”, deia l’alcaldable a Barcelona, que ha provocat aplaudiments quan ha recordat “el paper de Rubalcaba en la fi del terrorisme”. Passant del castellà al català, Collboni ha recordat les seves trobades amb l’exministre: “Era un socialista de cap a peus”.



Miquel Iceta -futur president al Senat malgrat l’independentisme- s’ha posat davant del micròfon “amb llàgrimes als ulls, el cor encongit i molt poca veu” per fer un discurs sentit de record a Rubalcaba: “Us demano que no l’oblidem com a home honest, amic de Cataluny; l’home que va unir el socialisme espanyol, com el meu amic al que fa tres dies encara li demanava consell” i ha acabat “avui no volem fer campanya però no volem oblidar l’amic, el company, l’Alfredo”.



Per tancar l’acte, Collboni ha demanat un minut de silenci que el públic mentre sonava El Cant dels Ocells. Després dels aplaudiments ha acabat un esdeveniment que, amb només 25 minuts ha arrencat llàgrimes i aplaudiments, com qualsevol altre míting polític.