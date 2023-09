El PSC votarà en contra de totes les propostes de resolució sobre l'amnistia al Parlament

El PSC té previst votar en contra de totes les propostes de resolució que defensin l'amnistia al debat de política general al Parlament. Fonts dels socialistes han subratllat que no donaran suport a cap iniciativa que no siguin les seves sobre la resolució del conflicte polític. Concretament, el PSC ha registrat una proposta que defensa prioritzar el diàleg dins del marc de la Constitució per "millorar la convivència", i ha indicat que aquesta és l'única que votaran.

Fonts del PSC remarquen que volen "mantenir-se fidels als principis de prudència, paciència i discreció" en un moment en què ja fa setmanes que hi ha converses amb ERC i Junts sobre la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, amb la possible amnistia com a element central de la negociació.

En el marc del debat, tots els grups han dedicat algunes propostes al conflicte polític català, però tots ho han fet per separat. Els tres grups independentistes han presentat iniciatives sobre amnistia i autodeterminació, cadascuna amb els matisos estratègics que defensa cada partit, mentre que els Comuns s'han limitat a defensar l'amnistia sense entrar en la qüestió del referèndum. Per la seva banda, Vox, Cs i el PPC han registrat les seves pròpies propostes per demanar que es rebutgi l'amnistia