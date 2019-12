Aquest dilluns se sabrà si hi haurà investidura i si el pròxim 5 de gener Pedro Sánchez serà elegit president del Govern espanyol, o si tot es retardarà un cop més i caldrà esperar, com a d'hora, a la segona setmana del mes. Tot depèn de si aquest dilluns l'Advocacia de l'Estat presenta les seves al·legacions davant el Suprem al voltant de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i, sobretot, que aquestes convencin ERC, ja que el partit republicà ha posat aquesta condició per facilitar amb la seva abstenció la investidura de Pedro Sánchez.



El Govern estatal confia que es conegui aquest dilluns l'escrit i que l'Advocacia de l'Estat no apuri el termini legal que arriba fins el 2 de gener -el dia 31 és inhábil-, perquè dona per fet que llavors hi haurà investidura el 5 de gener.

L'escrit de l'Advocacia està gairebé acabat, segons fonts consultades, però no es coneix amb claredat com es posicionarà finalment en els temes més complicats. Sembla que té decidit que defensarà que Junqueras ha de recollir l'acta d'eurodiputat, però hi ha més dubtes si això ho ha de fer davant la Junta Electoral Central o anar a Brussel·les.



Però, a més, hi ha la decisió que, una vegada que reculli l'acta, ha de quedar en llibertat fins que es resolgui el suplicatori que es demanarà al Parlament europeu, o ha de tornar a la presó a complir la seva condemna. Algunes fonts consultades indiquen que ERC sol·licita que l'Advocacia de l'Estat plantegi la posada en llibertat de Junqueras mentre es resol el suplicatori i, a més, que es pronunciï a favor de la nul·litat del judici del Procés, encara que això últim sembla que no es preveu de cap manera.

Tot preparat



En tot cas, si es complissin els desitjos del Govern espanyol i ERC compartís el posicionament de l'Advocacia de l'Estat, tot s'acceleraria. L'acord polític entre PSOE i ERC, segons diferents fonts, està pràcticament tancat, de manera que només caldria buscar la fórmula de rubricar-lo i fer-lo públic. Entre la tarda del 30 de desembre i el dia 31, les direccions dels dos partits podrien ratificar el pacte, i també hi hauria temps perquè Pedro Sánchez sortís públicament a donar a conèixer el seu contingut, com s'ha compromès en diverses ocasions.



Paral·lelament, la presidenta del Congrés, Mertitxell Batet, podria convocar els grups parlamentaris el mateix 31 de desembre per comunicar-los que la investidura es fixaria per al 2 de gener. Això significaria que la primera votació fos al voltant del migdia del dia 3 de gener i, 48 hores després, la segona votació, el diumenge 5 de gener, en què l'abstenció d'ERC possibilitaria l'elecció de Pedro Sánchez com a president. A més, el candidat comptaria amb els vots de PSOE, Unidas Podemos, Més País, Compromís i, possiblement, de PRC. També s'estudia l'abstenció del BNG o Coalició Canària.



Tot està més que preparat perquè la voluntat de PSOE i d'ERC és que, si hi ha acord, es faci la investidura com més aviat millor, entre altres coses, perquè altres factors externs no entorpeixin el pacte.

Factors externs



De fet, la Junta Electoral Central (JEC) haurà de decidir el proper dia 3 de gener sobre els escrits presentats per PP i Ciutadans en què es demana que no s'atorgui l'acta d'eurodiputat al president d'ERC, Oriol Junqueras. A més, en aquesta mateixa reunió també haurà de resoldre si ha de ser inhabilitat ja el president de la Generalitat, Quim Torra, pel delicte de desobediència a què ha estat condemnat, sense esperar la resolució del recurs que ha presentat davant el Tribunal Suprem. Es dona la circumstància que la reunió de la JEC se celebraria a el mateix temps que el debat d'investidura, sempre que finalment sigui convocat el 2 de gener.



A més, també es mira de reüll que Carles Puigdemont vol prendre possessió de la seva acta d'eurodiputat el dia 7 de gener, fet que li permetrà participar en el primer ple de Parlament europeu fixat per al 13 de gener. I ERC està mirant amb molta atenció tots els moviments de president de la Generalitat.



A tot això cal sumar que el Tribunal Suprem ha de pronunciar-se sobre la sentència de Tribunal de Justícia de la UE; perquè l'escrit de l'Advocacia de l'Estat no és més que un posicionament que no té caràcter vinculant. Encara que possiblement es retardi la decisió, el Suprem pot decidir fins al mateix dia 4 de gener, també a la meitat de l'debat d'investidura. Per tot això, la investidura més complicada de l'etapa democràtica segueix en l'aire, encara que al Govern espanyol hi ha optimisme que aquesta vegada pugui tirar endavant.