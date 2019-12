El PSOE i Unidas Podemos ultimen l'acord programàtic per tenir tot llest abans que acabi l'any. L'objectiu és que la investidura de Pedro Sánchez sigui abans de gener, un desig que no comparteix ERC. Però, per si de cas s'aconsegueix, totes dues formacions ho tindran tot llest i, amb l'estructura del Govern espanyol ja tancada, es negocien les últimes línies del programa. Un document que, si bé tindrà grans i importants avenços en drets socials, es quedarà a mig camí respecte a les grans reformes econòmiques.



Fonts coneixedors de les negociacions reconeixen a Público que al grup confederal li ha estat impossible convèncer al PSOE de dur a terme les mesures estrella de Pablo Iglesias: la creació d'una empresa pública d'energia, l'impost a la banca o la derogació de la reforma laboral al complet. A més, en alguns aspectes es retrocedeix respecte al pacte pressupostari de 2019 perquè tampoc s'ha aconseguit un acord per regular el preu del lloguer o baixar la factura de la llum tal com es va aprovar en el text de l'última legislatura.

Des d'Unidas Podemos asseguren que el debat sobre habitatge encara no està tancat. Iglesias va asseverar divendres passat que la seva formació defensarà que el Govern reguli el mercat dels lloguers per "limitar" els preus "abusius". No obstant això, les fonts consultades diuen que els socialistes han descartat dur a terme aquesta mesura de manera immediata i que serà un debat que es tornarà a tenir una vegada que l'Executiu comenci a caminar.



Quelcom similar passa amb la baixada de la factura de la llum. El PSOE descarta ara els canvis normatius amb els quals es va comprometre en el passat per acabar amb els "beneficis caiguts del cel" de les elèctriques i abaratir amb aquest ingrés la factura de la llum. Encara que sí que es preveuen mesures relacionades amb l'eficiència energètica i facilitar l'accés a subministraments bàsics a totes les llars.



Tampoc es derogarà la reforma laboral al complet, com demanen els principals sindicats. Encara que sí que s'acabaran amb els aspectes més lesius com ampliar el règim de no caducitat del conveni col·lectiu, la ultraactivitat o reduir la dualitat entre treballadors indefinits i temporals. Després d'aquestes reformes urgents, l'objectiu és negociar el nou Estatut de Treballadors.



Hi ha certs dubtes sobre la reforma fiscal, un dels punts de major discrepància en totes les negociacions del PSOE i Unidas Podemos. Tots dos partits estan d'acord a avançar cap a un sistema més just i progressiu, però els socialistes van deixar a un costat mesures com la reforma de l'IRPF que augmentaria la contribució de les rendes de 130.000 a 300.000 euros en els últims mesos. Sí que es dóna per fet que hi haurà modificacions respecte a impostos sobre determinats serveis digitals, un impost sobre transaccions financeres i un nou impost 'verd' per a les empreses que més contaminin.

Els punts de trobada: SMI, Igualtat i pensions



Malgrat alguns d'aquests passos enrere respecte als Pressupostos de 2019, sí que hi ha importants avenços. Per exemple, es preveu una pujada continuada del Salari Mínim Interprofessional des d'aquest Executiu. Tant el PSOE com Unidas Podemos defensen que l'última pujada va tenir beneficis positius en el mercat laboral i l'aposta és continuar incrementant l'SMI: el primer objectiu del grup confederal, i que sembla que compta amb el vistiplau dels socialistes, és arribar als 1.000 euros el 2020.

També es dóna per asseguda la revaloració de les pensions a l'IPC per llei i, en matèria de transició ecològica, un pla per a reduir la producció energètica basada en combustibles fòssils. Altres mesures destacades i que ja van confirmar són una nova llei d'Igualtat laboral i afavorir la conciliació, els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles, aprovar l'eutanàsia i garantir el dret a una mort digna.



En matèria de llibertats, hi haurà canvis sobre les lleis Mordassa, encara que no es preveuen les seves derogacions al complet de manera immediata. El debat se situa entorn d'eliminar alguns dels aspectes més lesius de manera urgent o començar a treballar en una nova Llei de Seguretat Ciutadana, com ja es feia en la passada legislatura en el Congrés amb tots els grups parlamentaris.



A més, es preveu augmentar la dotació al pla estatal de lluita contra les violències masclistes, millorar el sistema de dependència per atendre les persones dependents que ara no són ateses per la falta d'inversió, garantir la cobertura universal i gratuïta de l'educació infantil de 0 a 3 anys i augmentar la inversió del PIB — ara es troba en un 4% —.



No obstant això, com ja es va signar en el preacord del Govern de coalició, totes aquestes mesures i inversions socials es veuran limitades per l'equilibri pressupostari, controlant que no s'augmenti el dèficit públic i amb un ull posat en el que es diu des de Brussel·les.